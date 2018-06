Fotografa la scheda elettorale, anziano denunciato al seggio

Un 75enne di Lonate Pozzolo è stato denunciato per aver fotografato la scheda elettorale subito dopo aver espresso il voto per le elezioni comunali.

L’avvertimento, ai seggi, è chiaro: è vietato “introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Un modo per impedire che venga documentato il voto espresso, con l’idea ovviamente di impedire il voto di scambio e tutelare la segretezza del voto (nella foto: il seggio in centro paese a Lonate, durante le operazioni notturne di spoglio delle schede).

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. L’uomo è entrato nella cabina, al suo seggio alle scuole elementari del centro paese, e dopo qualche decina di secondi presidente di seggio e scrutatori hanno udito con chiarezza il rumore dello scatto fotografico da parte di un telefonino. Di fronte alla quasi evidenza, il presidente di seggio ha chiamato i carabinieri presenti al seggio. Inevitabile la denuncia alla Procura della Repubblica: la Legge di riferimento (96/2008) prevede che chi contravviene al divieto viene punito “con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro”.