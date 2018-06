Fotovoltaico e gruppo di acquisto privato, open day alla Elmec Solar

Mentre continua la campagna iscrizioni al gruppo di acquisto privato “400.000 Tetti premium” promosso da Elmec Solar, giovedì 14 giugno alle 18.30 l’azienda di Brunello in provincia di Varese aprirà le sue porte per un incontro nel quale verranno spiegati tutti i dettagli del GAP e sarà possibile confrontarsi e porre domande agli esperti presenti. Questo “open-day’ presso la sede di via Pret è diventato un appuntamento fisso, pensato per tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e desiderano avere informazioni in merito. L’incontro è libero e gratuito e, per la prima volta in quattro edizioni, sarà trasmesso anche in diretta social dall’azienda. Si tratta di una novità al passo coi tempi, che permetterà di abbattere le distanze geografiche dando la possibilità di assistere anche a chi non potrà essere presente. Questa novità sarà particolarmente interessante per tutti coloro che abitano in tutte le province a cui si rivolge il GAP, ovvero Varese, Como, Monza Brianza, Bergamo e Brescia.

Durante l’incontro, verrà presentato dall’azienda un bilancio delle iscrizioni al GAP Premium, verranno esposti tutti i dettagli della proposta e l’ipotesi di revisione dell’offerta a fronte del numero di iscrizioni ricevute sino a quel momento. Gli esperti di Elmec Solar entreranno nel merito dei dettagli del Gruppo di Acquisto, SunPower e SolarEdge parleranno delle proprie componenti selezionate per il GAP e BCC Busto Garolfo e Buguggiate spiegherà la proposta di finanziamento a tasso agevolato rivolta agli aderenti. La serata sarà un’occasione per conoscersi, confrontarsi con gli altri partecipanti ed ottenere risposte ad ogni dubbio, secondo un’ottica di trasparenza ed affidabilità.

Tutti i dettagli per partecipare all’Open day sono sul sito gruppodiacquisto.elmecsolar.com

Questa è la quarta edizione del Gruppo di Acquisto Privato “400.000 Tetti”, quest’anno edizione Premium. La campagna iscrizioni 2018 è aperta dal 24 maggio al 29 giugno. Le passate 3 edizioni hanno generato 274 contatti e 112 impianti acquistati dal 2014 al 2016. Accanto a Elmec Solar c’è ancora la Banca di Credito Cooperativo Busto Garolfo e Buguggiate, che agevolerà i partecipanti al GAP con un finanziamento, dedicato agli interventi di ristrutturazione, ad un tasso agevolato.

COME SI PARTECIPA

dal 24 maggio al 29 giugno è possibile inviare una richiesta di preventivo compilando l’apposito form sul sito gruppodiacquisto.elmecsolar.com per ricevere un preventivo iniziale e sopralluogo gratuiti. Alla scadenza del 29 giugno, in base al numero di richieste verrà presentato il preventivo aggiornato.

INFORMAZIONI SUL GRUPPO DI ACQUISTO

Tutte le info sul Gruppo “400.000 Tetti Premium”: gruppodiacquisto.elmecsolar.com , tel. 0332.802397, email gruppodiacquisto@elmecsolar.com #GAPremium2018.