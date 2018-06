Franco Taddei protagonista dell’ultimo “Te con l’autore”

Si chiude la stagione invernale de “Il te con l’autore 2018”, rassegna letteraria organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona.

L’appuntamento prima delle vacanze è per domenica 24 giugno alle 16 al caffè Lucioni. Ospite Franco Taddei con il suo ultimo romanzo “L’agente della Cia a Milano”, pubblicato da Pietro Macchione.

«Siamo a metà del quinto anno dell’iniziativa – spiega Ugo Marelli – presidente dell’associazione – E’ il momento di una pausa estiva, ma è già pronta la programmazione dell’autunno e ci saranno molte novità, narratori nuovi, artisti, pittori e cantanti».

Franco Taddei è laureato in fisica, nulla che vedere con la letteratura, ma è uno scrittore arguto, che ha già al suo attivo altri due romanzi, “Il predatore di Golasecca” e “La mano di San Gemolo” che si dipanano nel territorio del Varesotto tra misteri e inquietudine.

Anche l’ultimo romanzo prende il via da un omicidio che ha come teatro l’alto Luinese, ed è ricco di personaggi misteriosi che provengono da diverse ed eterogenee famiglie: un procuratore della Repubblica, un mercante d’armi, un principe che ha sogni di restaurazione preunitaria, una donna che vive in un eremo.