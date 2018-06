Frecce Tricolori, come seguire lo spettacolo da Angera

Volete ammirare le evoluzioni della Pattuglia acrobatica dalla sponda lombarda? In questo caso, il lungolago di Angera offre tante possibilità, data la posizione proprio di fronte alla città di Arona. Anche la Rocca Borromeo sarà regolarmente aperta dalle 9.00 alle 17.30.

Attenzione però alle ordinanze e ai divieti che – in particolare nella giornata di domenica – potrebbero modificare le vie di accesso abitualmente utilizzate per raggiungere la cittadina della Rocca *.

Di seguito le informazioni utili per organizzare al meglio la partecipazione all’Air Show di Arona.

(*articolo in aggiornamento in caso di nuove comunicazioni o ordinanze)

RAGGIUNGERE ANGERA IN AUTO

Sabato 30/6 ad Angera non sono previste chiusure o limitazioni alla viabilità, salvo il tratto di lungolago di piazza Garibaldi e via della Repubblica che, solo in caso di afflusso consistente di pubblico, potrebbero venir chiuse.

Domenica 1/7, la provinciale 69 verrà chiusa al ponte di Sesto Calende in entrata per Angera, dalle ore 9 alle ore 19. Il traffico in uscita da Angera verso Sesto, verrà deviato verso Taino, all’intersezione delle provinciali al cimitero di Angera e nelle traverse successive. Per raggiungere Angera da sud si potrà arrivare da Taino, attraverso la strada per l’Abbazia, diramazione dalla rotonda dell’Esselunga oppure dalla superstrada Vergiate-Besozzo e deviazioni ad Osmate o Monate o Brebbia in direzione di Ispra.

Da nord non vi saranno limitazioni del traffico veicolare.

LE STRADE CHIUSE AD ANGERA

Ad Angera, verrà chiuso il lungolago da piazza Garibaldi (all’altezza della fontana) sino a viale Libertà all’altezza della via Fornetto. Verrà chiusa anche la via Mario Greppi. La chiusura avverrà in una fascia oraria tra le ore 9 e le ore12 (in conseguenza dell’entità dell’afflusso).

(I veicoli non potranno transitare dalle ore 7.00 di domenica 1 luglio sino al termine della manifestazione “Arona Air Show” nelle seguenti Vie:

• Via Greppi

• Via Ondoli

• Via Marconi

• Via Visconti

• Via Paletta

• Via Marinoni

• Via Merzagora

• Via Rocca istituzione del senso unico in direzione Via Lombardia

• Via Piazzi obbligo di direzione destro all’intersezione con Via Lombardia

• Da Piazzale Volta a Via Arena senso unico di marcia fino all’altezza del parcheggio Vasche; rimane inalterata la viabilità (doppio senso di circolazione da via Via Matteotti sino al parcheggio delle Vasche, è qui prevista una fermata del bus navetta).

La riapertura del lungolago verso le ore 18. Proveniendo da Ranco in direzione di Angera sulla SP 4, il traffico verrà bloccato al porto di Ranco. Con il riempimento delle aree a parcheggio interne, progressivamente verranno chiusi gli accessi al centro cittadino. Dapprima all’intersezione tra via Mazzini e via S.Martino. Poi gli accessi a sud dal cimitero e a nord da via Varesina. L’orario non è prevedibile. Dalle ore 17 circa, compatibilmente col traffico in deflusso si potranno riaprire le strade.

DOVE PARCHEGGIARE

Domenica, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, in Piazza Garibaldi e Viale Repubblica, Piazza della Vittoria, Viale Pietro Martiri, Viale Libertà; da Piazzale Volta a Viale Ungheria ad eccezione per i ciclomotori e motocicli; da piazzale Volta al lago (stradina che costeggia il parco giochi) ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto e al servizio invalidi muniti di apposito tagliando. Nelle vicinanze è stata dedicata un’area destinata ai disabili.

Il Divieto opererà dalle 7.00 della domenica 1 luglio sino al termine della manifestazione, ordinanze allegate. Puoi parcheggiare la tua auto qui: • Parcheggio sterrato di Viale Ungheria

• Parcheggio di Via Arena (ex Vasche della Magnesia)

• Via Pertini e Via Soldani a bordo strada

• Parcheggio sterrato di Via Soldani

• Parcheggio ex Magnesia Via Varesina

• Parcheggio Ospedale Via Madonnina

• Parcheggio del Cimitero di Via Milano

• Parcheggio Roncari di via Milano

• Parcheggio adiacente la Tigros di Via Milano

• Via S. Gottardo bordo strada – Parcheggio zona industriale Inoltre sono disponibili: • Parcheggio riservato ai disabili di Piazzale Volta

• Parcheggio riservato ai motocicli e ai ciclomotori in Viale Ungheria Per info: Polizia Locale tel. 0331.930202 turismo@comune.angera.it tel. 0331.931915 LA NAVETTA GRATUITA DA SESTO CALENDE

Per seguire lo spettacolo delle Frecce tricolori “Arona Air Show” da Angera, senza usare la tua auto, puoi usufruire della navetta gratuita, sponsorizzata dalla Camera di Commercio di Varese, che collegherà A/R Sesto Calende/Angera, dalle 10.00 alle 19.00 circa sino al termine del deflusso. I punti di raccolta saranno lungo la strada provinciale SP 69:

• Parcheggio sotto il ponte di ferro a Sesto C.

• Svincolo di Parco Europa a Sesto C.

• Semaforo di Lisanza

• In prossimità del Camping Lido Okay di Lisanza

• Vicino al supermercato Tigros di Angera

Capolinea: Parcheggio di Via Arena ad Angera (area della costruenda scuola materna).

Per info: Polizia Locale tel. 0331.930202 turismo@comune.angera.it tel. 0331.931915 RAGGIUNGERE ANGERA E ARONA IN BATTELLO DIVIETO DI BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE

È stato disposto inoltre il divieto di balneazione e stazionamento di bagnanti, il divieto di navigazione e di stazionamento di tutte le unità di navigazione fatta eccezione per le unità delle forze di vigilanza e soccorso, per quelle della navigazione pubblica di linea e per quelle espressamente autorizzate, nei comuni di Angera e Sesto Calende, nell’area interessata per i giorni 30 giugno e 1°luglio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, relativamente a quanto di competenza dell’autorità di bacino.

GLI EVENTI COLLATERALI AD ANGERA

Ad Angera, in occasione della due-giorni dell’Arona Air Show (30 giugno-1 luglio) sarà visitabile nella sala consiliare il Joe Scalise International Airport. Un aeroporto in miniatura di oltre 32 mq completo di suoni e luci. Il capolavoro di Giuseppe Scalise. Durante il weekend saranno organizzate visite guidate al museo archeologico; sabato 30 giugno sul lungolago sarà allestito un mercatino di hobbistica e alle 21.15 Villa Palletta Scavarda in Via Greppi ad Angera ospiterà il Quintetto di Percussioni Laròs con repertorio di musica contemporanea. Per info sul concerto: www.illagocromatico.com; info@illagocromatico.it

La locandina con tutti gli eventi organizzati ad Angera

TUTTI GLI EVENTI DELL’ARONA AIR SHOW

Ricordiamo infine che chi è interessato a seguire la manifestazione ad Arona può trovare le informazioni su come raggiungere la cittadina, sia con i mezzi pubblici che in auto, a questo link.