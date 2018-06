Frecce Tricolori, la Lega: “Grazie Gusmeroli per questo grande evento”

Pubblichiamo un comunicato della sezione angerese della Lega Nord, a firma del segretario Stella Tonin

In questi giorni abbiamo letto e sentito parlare di questo grande evento delle Frecce tricolori. Lega Angera desidera focalizzare la attenzione sulla bellezza e l’importanza di tale evento. L’esibizione della squadra acrobatica sul nostro lago non può che riempirci di gioia e di orgoglio.

Da angeresi e da italiani, ci auguriamo per il prossimo weekend, di vedere tantissime persone unite: naso all’insù e il pensiero alla nostra patria e non alle mille inutili polemiche.

Lega avrebbe scelto di cooperare anche al fine di un ritorno di immagine per Angera in prima linea, ma non è al governo e, pertanto, anche se non condivide, rispetta la scelta politica dei nostri amministratori.

Ringraziamo e ci complimentiamo ancora una volta con il sindaco di Arona dott. Gusmeroli per questo evento di grande pregio che ci regala.