Frecce Tricolori, le ordinanze e le modifiche alla viabilità

In occasione dell’Arona Air Show, la manifestazione in programma nel weekend del 30 giugno e 1 luglio, per gestire al meglio la grande affluenza di visitatori prevista anche sulla sponda lombarda del Verbano, sono state disposte delle modifiche alla viabilità e divieti alla circolazione in alcuni tratti stradali dei comuni di Angera, Ranco e Sesto Calende.

In dettaglio:

Sabato 30/6 ad Angera non sono previste chiusure o limitazioni alla viabilità, salvo il tratto di lungolago di piazza Garibaldi e via della Repubblica che, solo in caso di afflusso consistente di pubblico, potrebbero venir chiuse.

Domenica 1/7, la provinciale 69 verrà chiusa al ponte di Sesto Calende in entrata per Angera, dalle ore 9 alle ore 19. Il traffico in uscita da Angera verso Sesto, verrà deviato verso Taino, all’intersezione delle provinciali al cimitero di Angera e nelle traverse successive.

Per raggiungere Angera da sud si potrà arrivare da Taino, attraverso la strada per l’Abbazia, diramazione dalla rotonda dell’Esselunga oppure dalla superstrada Vergiate-Besozzo e deviazioni ad Osmate o Monate o Brebbia in direzione di Ispra.

Da nord non vi saranno limitazioni del traffico veicolare.

Ad Angera, verrà chiuso il lungolago da piazza Garibaldi (all’altezza della fontana) sino a viale Libertà all’altezza della via Fornetto. Verrà chiusa anche la via Mario Greppi. La chiusura avverrà in una fascia oraria tra le ore 9 e le ore12 (in conseguenza dell’entità dell’afflusso).

La riapertura del lungolago verso le ore 18. Proveniendo da Ranco in direzione di Angera sulla SP 4, il traffico verrà bloccato al porto di Ranco. Con il riempimento delle aree a parcheggio interne, progressivamente verranno chiusi gli accessi al centro cittadino. Dapprima all’intersezione tra via Mazzini e via S.Martino. Poi gli accessi a sud dal cimitero e a nord da via Varesina. L’orario non è prevedibile. Dalle ore 17 circa, compatibilmente col traffico in deflusso si potranno riaprire le strade.

DIVIETO DI BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE

È stato disposto inoltre il divieto di balneazione e stazionamento di bagnanti, il divieto di navigazione e di stazionamento di tutte le unità di navigazione fatta eccezione per le unità delle forze di vigilanza e soccorso, per quelle della navigazione pubblica di linea e per quelle espressamente autorizzate, nei comuni di Angera e Sesto Calende, nell’area interessata per i giorni 30 giugno e 1°luglio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, relativamente a quanto di competenza dell’autorità di bacino.

Ricordiamo infine che chi è interessato a seguire la manifestazione ad Arona può trovare le informazioni su come raggiungere la cittadina, sia con i mezzi pubblici che in auto, a questo link.