Frecce Tricolori, il programma dell’Arona Air Show

Dal planetario alla mongolfiera, dalle mostre di pittura all’intrattenimento per i bambini: quello che ci attende sarà un fine settimana ricchissimo di iniziative da trascorrere con lo sguardo rivolto verso il cielo. Il grande appuntamento con l’Arona Air Show 2018 è ormai alle porte e, oltre all’attesissima esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, sono molti gli eventi collaterali da non perdere.

Di seguito il dettaglio delle iniziative organizzate ad Arona, il comune che ha voluto e organizzato la manifestazione dopo il successo dell’edizione 2016

Venerdì 29 giugno



17:30: sorvolo della Città di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Meina, Lesa, Belgirate e della costa Varesina effettuato da Team Yakitalia.

20:30 – 22:30: Piazzale Aldo Moro – spettacolo con Mongolfiera ancorata e possibilità di salita riservata ai bambini.

Sabato 30 giugno

14:00 – 15:30: Esibizioni acrobatiche, con la partecipazione di:

• HH 139 Elicottero Aeronautica Militare – dimostrazione elisoccorso

• ZLIN 52 aereo acrobatico – pilota Guido Racioppoli;

• 4 aerei YAK 52 – TEAM YAKITALIA

• Aero Club Como – ammaraggio di anfibi e idrovolanti

• elicottero – Guardia Costiera di Genova

• Aerei anfibi seamax

15:30 – 16:00

Prove delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare

E’ consentito l’accesso alla passeggiata bassa a bambini fino a 10 anni e che ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto

18:30: Cerimonia di saluto dei piloti delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale con l’intervento della Banda di Arona presso piazza San Graziano

Domenica 1 luglio

14:00 – 15:30: Esibizioni acrobatiche, con la partecipazione di:

• HH 139 Elicottero Aeronautica Militare – dimostrazione elisoccorso

• ZLIN 52 aereo acrobatico – pilota Guido Racioppoli;

• TEAM YAKITALIA

• Aero Club Como – ammaraggio di anfibi e idrovolanti

• Pitt Special – con la presenza di anche un biplano storico

• Guardia Costiera di Genova – elicottero

• Aerei anfibi seamax

15:30 – 16:00:

Esibizione delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare

18:00: zona Navigazione – concerto della Banda del Comune di Arona

ATTRAZIONI ED EVENTI

Durante le giornate dell’evento sul Lungolago Caduti di Nassirya di Arona verranno allestiti gli stand degli sponsor della manifestazione aerea, espositori di modellini e la vendita di abbigliamento, accessori e gadget vari.

Inoltre:

Aeroclub Vergiate “A. Marchetti”: Largo Alpini dove, oltre ad un’area creata appositamente per far divertire i più piccoli, saranno esposti modellini e gazebi promozionali. Inoltre si troveranno: un aliante, un elicottero ultaleggero e diverse tipologie di deltaplani

Prodea Group S.p.A. allestirà un’area relax con ombrelloni e area gioco bambini

Installazione Planetario e Razzo a cura di ADAA (Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica) presso la pista di pattinaggio

Nello stand di Poste Italiane sarà attivo il servizio di annullo filatelico domenica 1 luglio.

Mostre:

Presso la sala Tommaso Moro del Comune di Arona sarà allestita una mostra per il

Centenario della morte di Francesco Baracca dal 23 giugno al 1° luglio.

Inaugurazione sabato 23 giugno alle ore 17.00

Presso l’Ufficio Turistico saranno esposte le opere d’arte del pittore Andrea Gnocchi

Presso il Salone Merzagora gli alunni delle scuole elementari di Arona esporranno una mostra celebrativa dell’Aronairshow

Iniziative:

Il Comune di Arona, in collaborazione con l’Associazione “Arte ad Arona” e il supporto dell’ azienda sponsor Pipex, ha promosso un concorso di disegno rivolto ai ragazzi e ragazze delle scuole dal titolo “Arrivano le frecce”, in occasione dell’AronAirShow.

Verranno premiati i dieci elaborati più meritevoli da una giuria composta dai membri del direttivo di “Arte ad Arona” e dell’ Amministrazione Comunale.

La premiazione avverrà il giorno 29 giugno 2018 alle ore 15.00.

Uno o più elaborati verranno scelti per la realizzazione di manifesti e locandine dell’iniziativa.