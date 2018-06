Frontalieri del furto di biciclette: rubano in Ticino, rivendono in Italia

La Polizia cantonale e le Guardie di confine hanno avviato qualche settimana fa un’inchiesta che ha portato alla scoperta di una banda di ladri specializzata nel furto di biciclette di alta gamma ed elettriche.

L’inchiesta ha permesso il fermo, su un treno diretto in Italia, di uno degli autori che aveva da poco commesso un furto e tentava di lasciare la Svizzera con la refurtiva. Altre tre persone sono state identificate ed oltre 25 furti di biciclette, per oltre 100 mila franchi, sono stati chiariti. I furti erano stati commessi sia sulla via pubblica sia all’interno di stabili.

Il gruppo agiva sul territorio del Canton Ticino per poi riparare in Italia dove la refurtiva veniva rivenduta su Internet o a ricettatori della zona.

La persona arrestata si trova in detenzione preventiva da oltre un mese, mentre si sta valutando la posizione di eventuali altri complici nei confronti dei quali potrebbero venir spiccati i relativi mandati di cattura, interessando anche l’Italia.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Arturo Garzoni.