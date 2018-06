“Fuck the cancer” la festa porta 30.000 euro alla Fondazione Ascoli

Oltre 30.000 euro raccolti nell’”Oasi dei Piccoli Principi”. È stata un successo l’edizione 2018 di “Fuck the Cancer” che è stata ospitata a maggio a Villa Tatti Tallachini a Comerio.

Oltre 5000 persone hanno affollato il parco nella terza festa voluta dalla Curva Nord del Varese Calcio e donata alla Fondazione Giacomo Ascoli, perché la porti avanti in futuro.

50 i volontari che si sono resi disponibili, per tutto il weekend, nelle attività di supporto e nell’organizzazione di laboratori per bambini, appoggiati dal Comitato Genitori Cuore in Day Hospital, che hanno sfornato gustosi panzerotti, e dal Gruppo Alpini di Varese e Brinzio, impegnati a gestire il banco gastronomico.

I fondi raccolti sono destinati alla ristrutturazione del Day Center pediatrico e onco-ematologico pediatrico, al terzo piano dell’Ospedale Del Ponte di Varese, per la realizzazione del reparto di degenza e di camere in memoria di Erika Gibellini.

(il discorso del Presidente Ascoli per l’avvio dei lavori di ristrutturazione)

«Le donazioni che abbiamo ricevuto negli anni scorsi dal “Fuck The Cancer” sono stati inserite in un capitolo di bilancio apposito, e saranno destinate all’allestimento di camere asettiche sterili per i bambini ricoverati – spiega l’avvocato Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli – È stato dato l’avvio in questi giorni ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del nuovo reparto. Si tratta di un investimento importante per la Fondazione, nell’ordine dei 600mila euro».