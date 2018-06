Fugge durante un controllo, arrestato spacciatore

Il controllo, la fuga per le vie del centro e -alla fine- l’arresto. E’ successo domenica quando gli uomini della Polizia hanno notato un uomo sospetto in piazza Repubblica. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo per un controllo che, dopo aver fornito le proprie generalità, si è dato a precipitosa fuga. (immagine di repertorio)

Dopo breve inseguimento a piedi nelle stradine del centro storico e alla presenza di numerosi cittadini, gli uomini della volante dopo un’accesa colluttazione sono riusciti a bloccare il fuggiasco. Questi, portato immediatamente in Questura, a seguito di accertamenti, è risultato essere un cittadino del Ghana -tale A. K. S. classe 1983- già conosciuto alle Forze dell’Ordine in quanto destinatario di diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri contenenti grammi 30,23 di sostanza stupefacente e banconote di vario taglio presumibilmente provento di attività di spaccio assieme a due cellulari utilizzati nella medesima attività illecita. Anche la perquisizione domiciliare, ha fatto emergere una somma pari a 1.250 euro in banconote di piccolo taglio, nascoste all’interno di un porta occhiali insieme ad un foglio con annotati i nominativi e le cifre dei clienti.

Nella mattinata di lunedì si è svolto il giudizio per direttissima, a seguito del quale il Giudice ha disposto che al cittadino Ghanese venisse applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.