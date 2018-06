Funicolare d’estate, di domenica la navetta raddoppia

Nelle domeniche estive raddoppiano i collegamenti in autobus diretti alla Funicolare per il Sacro Monte.

Da domenica 1 luglio la Linea urbana “C” verrà potenziata per garantire maggiori possibilità di interscambio tra l’autobus e la funicolare e permettere così una mobilità sempre più sostenibile in città e in particolare al Sacro Monte.

Per tutta l’estate ogni domenica tra le 10.00 e 19.30, la linea C effettuerà la fermata anche in via Manin, angolo via Valverde, (all’ingresso del liceo Artistico, di fronte al Palasport). Questo anche per dare modo agli utenti di poter usufruire del capiente parcheggio di piazzale De Gasperi.

Dalla fermata di via Manin, oltre alla Linea C, verranno aggiunti anche altri autobus che porteranno utenti e turisti direttamente alla stazione di partenza della funicolare, raddoppiando così la frequenza domenicale che sarà così in totale di un bus ogni 15 minuti.

«Accessibilità al Sacro Monte, potenziamento del trasporto pubblico, successo della funicolare: prosegue concretamente il nostro impegno per migliorare gli spostamenti in città – spiega l’assessore Andrea Civati – Portare ad ogni 15 minuti la frequenza di bus rappresenta un notevole investimento per una Varese più sostenibile e moderna. Continuiamo dunque il nostro impegno per promuovere anche la funicolare per il Sacro Monte che grazie ai nostri interventi solo nel 2017 ha superato i 50mila passeggeri».

GLI ORARI DELLA FUNICOLARE E DEI BUS DA VIA MANIN

In questo periodo dell’anno, la funicolare è aperta al sabato e alla domenica dalle 10 alle 19.30: al sabato è raggiungibile con la linea C nel suo percorso ordinario (Bizzozero-Bustecche-Giubiano-centro-viale Aguggiari-Sant’Ambrogio-Prima Cappella-stazione Vellone), con un bus ogni 20 minuti; alla domenica, la linea C ha un bus ogni 30 minuti, ma la frequenza si potenzia appunto a 15′ nel tratto compreso tra la deviazione straordinaria del Palasport e la stazione Vellone.

Da sabato 28 luglio a domenica 2 settembre, poi, la funicolare sarà operativa tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Da via Manin si potranno trovare gli autobus diretti alla stazione di partenza della funicolare ai minuti .01 – .16 – .31 – .46 di ogni ora. Tutti i titoli di viaggio utilizzati sui bus cittadini (biglietti ordinari, abbonamenti e i vari tipi di abbonamento integrato) sono validi anche sulla funicolare.