Fuochi a Luino, un weekend di festa

«Luino sta diventando sempre di più un punto di riferimento e non è solo merito nostro ma anche di coloro che ci hanno preceduto. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali -Questo weekend in città avranno luogo molte iniziative ma non dobbiamo dimenticare che il nucleo di tutto ciò è la festa religiosa in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo, da considerarsi una vera e propria celebrazione gioiosa, profondamente sentita da tutti noi, che esprime la nostra identità sociale e geografica. Queste giornate sono molto attese dalla nostra comunità da tutto l’anno e in molti lavorano per mesi per preparare un weekend di successo. Ringrazio tutti, in particolare il nostro Prevosto Don Sergio Zambenetti, in quanto durante la settimana dedicata ai Santi Patroni ci dona spunti di riflessione religiosa: l’anno scorso abbiamo ricevuto la visita della Madonna di Fatima, quest’anno ha portato da noi il concerto-testimonianza di Nando Bonini e la mostra di icone sacre al Santuario del Carmine di Marina Bonalberti”.

“La giornata dedicata a San Pietro e Paolo ha inizio con la Santa Messa in Prepositurale alle 10.30 e culmina con la Processione che partira’ sempre dalla Prepositurale alle 20.30 per terminare in piazza Chirola con benedizione dalla piazza prima del concerto della Musica Cittadina. – sottolinea Don Sergio Zambenetti – Ricordo anche la preparazione per la Festa del Carmine che coincide con la nascita della Comunità Pastorale di Luino. Attendo pertanto i fedeli la prima settimana tutte le sere al Carmine alle 20.45 per meditare insieme sul tema della Chiesa e dei doni dello spirito che van messi in comune. Nelle serate successive si preghera’per categorie come d’abitudine. Il 15 luglio le cinque Parrocchie verranno costituite Comunità Pastorale e si chiameranno Madonna del Carmine. Anche per la celebrazione dedicata alla Madonna del Carmine si terrà la Processione tradizionale”.

“Il Comune di Luino durante l’estate propone manifestazioni anche in partnerariato con Ascom, come lo Street Food durante il weekend del 20 luglio. – commenta Laura Frulli, Consigliere Comunale con delega al Turismo e al Commercio – Ringrazio tutti coloro che collaborano alla buona riuscita delle manifestazioni, tra cui gli uffici comunali e la Polizia Locale ed il bravo Comandante Elvira Ippoliti, le forze dell’ordine e la Protezione Civile. Un altro punto di forza di queste manifestazioni e’ stata la collaborazione proficua che è nata tra comuni come quella con il Comune di Sesto Calende, soprattutto per un confronto in merito alla sicurezza durante gli eventi. Per accogliere coloro che raggiungono Luino in auto, fornisco alcune informazioni utili in merito ai parcheggi. La zona del Porto Nuovo e l’area del Faro non è destinata a posteggio.A pagamento si puo’ parcheggiare all’Ex campo sportivo zona Lido e all’area Visnova. Gratuiti invece i posteggi di Coop e di Carrefour. Per finire, ringrazio la Musica Cittadina, sempre presente durante le manifestazioni importanti come la Processione che terminera’ in piazza Chirola con un loro bel concerto”.

“L’idea di questi eventi è quella di animare la città e riconosco l’impegno che l’Amministrazione Comunale ha apportato a Luino nell’ordine e nel verde che fa’ di Luino meta turistica ambita. – conclude Stefano Meloro, Vice Direttore ASCOM – Alle 22.00 di domani sera si terrà la ventiquattresima edizione di Luino Moda al Parco Ferrini. Quest’anno abbiamo inserito i giovani nell’organizzazione della serata.Sabato sera lo spettacolo pirotecnico sarà spettacolare e ringrazio molto i commercianti che hanno contribuito affinché si realizzasse tutto ciò. Ringrazio le forze dell’ordine e la Polizia Locale anche nella figura del Comandante.Quest’anno consigliamo anche il boschetto di Germignaga per ammirare i fuochi. Ci saranno mercatini in città e un plauso va a un gruppo di commercianti locali che sta organizzando la manifestazione ALOHA. In questi giorni in cui si svolgerà anche il Festival delle Arti di Strada il sogno di Aurora. Il weekend del 20 luglio proporremo lo Street Food”.

Alcune informazioni utili

la strada tra Piazza Garibaldi e Rotonda Marinaio sarà chiusa al transito veicolare dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per consentire alla cittadinanza di affluire presso il parco lago in condizioni di sicurezza

Dalla Rotonda Ratti potranno accedere solo i veicoli diretti al parcheggio del vecchio campo sportivo e gli altri utenti saranno obbligati a percorrere via Sant’Onofrio per raggiungere il centro città

Chi percorre Viale Amendola ed è intenzionato ad uscire dalla città di Luino non avrà problemi ad arrivare sino alla Rotonda Marinaio e poi girare a sinistra in direzione di Germignaga

inoltre per consentire il deflusso delle persone in condizioni di sicurezza sarà precluso al transito veicolare e con divieto di sosta il tratto di Via Verdi (da ATS a Viale Dante) e Via del Carmine