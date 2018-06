Furgone contro moto, ferito centauro

Incidente questo pomeriggio, mercoledì 27 giugno, in via Garibaldi ad Azzate. Un furgone si è scontrato con una moto per cause che gli agenti della Polizia gestione associata di Azzate dovranno stabilire. Secondo una prima ricostruzione la moto saliva in direzione di Gazzada e il furgone scendeva, l’autista forse ha svoltato senza rendersi conto dell’arrivo della moto. Violento l’impatto: ad avere la peggio il motociclista che ha riportato ferite alle gambe ed è stato ricoverato all’ospedale di Circolo in codice giallo.

Galleria fotografica Incidente Azzate vicolo Garibaldi 4 di 4