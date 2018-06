Furti e danni nella notte, banda di ladri professionisti colpisce le aziende

Una banda di ladri ha preso di mira e colpito nella notte il complesso industriale di Galliate Lombardo.

Effrazioni, furti e, soprattutto, molti danni. In queste ore insieme ai carabinieri i titolari delle ditte di via per Daverio stanno facendo la conta della devastazione lasciata dai ladri che hanno visitato le aziende del complesso riqualificato della ex Malerba e Td-Group.

La banda ha agito nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno con modalità da veri esperti tanto che, nonostante i tanti sistemi di allarme installati, sono riusciti ad agire indisturbati per molto tempo.

I danni più grandi li ha riportati la sede centrale di Td-Group. Qui, dopo aver disinnescato gli allarmi e il ponte radio con la vigilanza, hanno messo sottosopra gli uffici in cerca di cose da rubare.

Tutto è stato ripreso dalle telecamere che ora sono al vaglio dei carabinieri. Il gruppo è sembrato essere molto organizzato. Un’effrazione simile era avvenuta un paio di anni fa, quella volta l’antifurto e l’intervento della vigilanza avevano messo in fuga i malviventi.