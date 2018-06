Galliani e Versace alla sede di Forza Italia Varese

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Varese, Roberto Leonardi, ha invitato per lunedì 18 giugno, presso la sede varesina del partito alle 21, il senatore Adriano Galliani e il consigliere regionale Angelo Palumbo.

Lunedì 25 giugno sempre alle 21 sarà presente l’onorevole Giusy Versace, mentre a settembre, dopo la pausa estiva, l’attività del partito ripartirà con una serata dedicata all’europarlamentare Lara Comi.

L’iniziativa ha origine dalla disponibilità, già manifestata in campagna elettorale, dei rappresentanti istituzionali di Forza Italia di ‘vivere il territorio’, partendo proprio da Varese per poi proseguire in altre città della Provincia, nella duplice azione di ascolto delle istanze dei militanti e di tutti cittadini che volessero partecipare da proporre nelle rispettive istituzioni e allo stesso tempo di testimonianza dei contenuti della propria azione politica nei diversi livelli di governo, regionale, nazionale ed europeo.

Forza Italia Varese continua a credere che la partecipazione sia all’interno, sia all’esterno del partito sia una componente fondamentale per la crescita del partito nel territorio varesino e per l’elaborazione di strategie politiche concrete a beneficio della collettività.