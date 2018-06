Game off, una giornata in piazza dedicata ai giochi da tavolo

Sabato 30 giugno, in collaborazione con le associazioni “In Ludo Veritas”, “Il ritrovo degli avventurieri” e “ComicArte Varese”, ci sarà un’intera giornata in piazza San Vittore dedicata al gioco da tavolo, ai giochi di ruolo, ai giochi di prestigio e al modellismo, dal titolo “Game Off“.

All’interno dell’area si svolgeranno dimostrazioni, tornei e gioco libero per tutta la giornata. Sarà presente anche un’area commerciale, con mostra mercato di giochi da tavolo, giochi didattici per bambini, giochi di ruolo, giochi di prestigio, modellismo e un’area speciale pensata appositamente per i bambini, con animatori dedicati.

«La giornata sarà indirizzata in maniera prevalente, ma non esclusiva, alle fasce di età adulte, nella prospettiva di diffondere la pratica ludica come elemento importante della dinamica sociale – spiegano gli organizzatori – Le attività proposte per l’evento si sviluppano a partire dall’idea che il gioco possa essere un importante mezzo di incontro, di crescita, promozione sociale e di scambio tra le persone, anche in età adulta».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Sabato 30 giugno, dalle 9,30 alle 20,30, in Piazza S. Vittore – Piazza Battistero – Via Marconi – Via Leopardi.

Area giochi con tavoli e giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di miniature. Gestita dai volontari delle associazioni In Ludo Veritas, Il ritrovo degli Avventurieri e ComicArte Varese. All’interno dell’area si svolgeranno dimostrazioni, tornei e gioco libero per tutta la giornata.

Area commerciale con mostra mercato di: giochi da tavolo, giochi didattici per bambini, giochi di ruolo, giochi di prestigio, modellismo.

Aree dedicate al gioco per i bambini con animatori dedicati e spazio dedicato a Harry Potter

la mappa dei luoghi coinvolti

Dalle 9.30 alle 20.00

In Ludo Veritas – Giochi da Tavolo – Piazza San Vittore

Sarà possibile provare alcuni dei migliori giochi da tavolo moderni.

Alcuni dei titoli disponibili per il prestito: Carcassonne, Ticket To Ride, Dice Forge, Camel Up, Concordia, Caylus, Puerto Rico, Istanbul, Splendor, La Boca, Kepler 3042, Russian RailRoads, Steam Park, Sushi Dice, Cottage Garden, Elysium, Kanbam, 7 Wonders, Taluva, Vudù, Panamax, Colt Express, Lorenzo il Magnifico, Pandemic, Quadropolis, Lancillotto, La Casa dei Sogni, ecc

Dalle 11.00 alle 13.00 Torneo di Pandemic Survival

“…Siete due elementi di una squadra antibatteriologica il cui compito è arginare l’avanzata di quattro malattie letali, viaggiando per tutto il globo nel tentativo di trovare le risorse necessarie per le loro cure. Ma il tempo scorre in fretta, e focolai ed epidemie accelerano tremendamente la diffusione delle malattie. Il destino dell’umanità è nelle vostre mani!… ”

Dalle 9.30 alle 20.00

Il Ritrovo degli Avventurieri – Giochi di Ruolo – Piazza San Vittore

Ci sarà la possibilità di mettersi in gioco affrontando avventure fantastiche. Durante l’evento verranno organizzate delle partite autoconclusive basate su alcuni dei più famosi sistemi di gioco: Dungeons & Dragons (5a edizione), Avventure nella Terra di Mezzo, Cthulhu (7a edizione), Nameless Land, Urban Heroes.

Energicamente – Area bambini – Piazza San Vittore

9.30-11 percorsi ginnastica artistica

11-12.30 giochi sportivi legati al basket

14.30-16 attività ludico-creative tenute dalla presidente dell’associazione Teatro in DRAO, coordinatrice del camp Energicamente MyWay di Induno Olona.

16 – 18 torneo di Quidditch organizzato da Energicamente con la collaborazione dell’associazione Substrato.

Binario 9 ¾ – Via Marconi

Tutto il giorno – giochi di prestigio, scuola di magia, spettacoli di magia

GVG Gundam

Tutto il giorno – modellismo, dimostrazioni e workshop di modellismo Gunpla

Ocius – Via Marconi

Tutto il giorno – dimostrazione del gioco da tavolo “OCIUS”

Emporio del mattoncino

Tutto il giorno – gioco libero: costruzioni con mattoncini