Gemellaggi scolastici, l’associazione Padre Monti prosegue gli scambi culturali

Anche quest’anno l’Associazione Padre Monti si è impegnata nell’internazionalizzazione e nello scambio culturale con altre scuole europee.

Nella settimana tra il 14 ed il 18 maggio l’Associazione Padre Monti ha ospitato, 16 studenti del Lycée professionnel de la communication et industries graphiques Notre famille di Osny, cittadina ubicata a 40 km da Parigi. Il gemellaggio con questo istituto prosegue da diversi anni e ha permesso di sviluppare un’interessante integrazione culturale e tecnica. Gli studenti francesi sono stati coinvolti in una visita guidata alla Csq Centro Stampa Quotidiani di Erbusco (BS).

In questa visita hanno potuto vedere tutti i processi di stampa nel momento di maggior intensità lavorativa. Oltre a questa visita hanno potuto visitare l’archivio storico della Lazzaroni, guidati da Paolo Lazzaroni, il quale ha mostrato loro tutta la storia della comunicazione dell’azienda, la sua evoluzione dal 1800 fino ai giorni nostri. Un’altra interessante visita è stata effettuata presso il cantiere di restauro dell’abside della chieda San Francesco, sempre in Saronno.

Qui i ragazzi hanno avuto la possibilità di vedere tutto il processo di restauro, partendo dalle parti non restaurate fino alle parti ripulite. Oltre ad ospitare studenti, l’Associazione Padre Monti ha anche inviato alcuni dei suoi studenti presso un moderno istituto grafico a Sunne, in Svezia, a 400 km da Stoccolma. Questa iniziativa formativa, durata 3 giorni e condotta in lingua inglese, ha riguardato la progettazione e la produzione di un prodotto, una scatola di caramelle. I ragazzi hanno iniziato a progettare il packaging in Italia e l’hanno poi completato a Sunne, nell’istituto, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi con programmi di grafica e strumentazione di stampa all’avanguardia. L’esperienza ha incluso anche una visita in un vicino stabilimento di produzione di lastre flessografiche.