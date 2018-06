Gerenzano piange Fedrik

(foto profilo Facebook)

Grande dolore e sconcerto per la comunità di Gerenzano per la scomparsa di Frederic Borghi, il 19enne morto nel terribile incidente avvenuto a Turate in via Como.

Classe 1999 Frederic, più noto agli amici come Fedrik, viveva con i genitori e il fratello. Aveva frequentato l’istituto alberghiero a Saronno e aveva conseguito la patente da poco tempo.

La famiglia è molto attiva nella comunità gerenzanese, soprattutto nell’ambito dell’oratorio. Nell’ultimo anno hanno partecipato alla rinascita del palio collaborando per il loro rione il San Giacum.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati, anche sui social, ai genitori e alla fidanzata. Ma non solo: l’ unione esercenti di Gerenzano ha annullato la cena per la raccolta fondi per il palio in programma stasera, 23 giugno.

La notizia della scomparsa del 19enne ha talmente scosso la comunità da decidere di cancellare l’iniziativa.