“Gerolamo Cardano”, prima scuola media di Gallarate al Festival degli Scrittori della Bimed

Dal 2 al 4 maggio le classi 2′ C e 2’D dell’Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” di Gallarate hanno partecipato con le docenti Elisa Alimi, Silvia Demolli e Linda Agostini al Festival Nazionale dei Giovani Scrittori a Salerno, proposto dall’Agenzia di Formazione Bimed.

Il progetto è iniziato in classe con la realizzazione di un capitolo di un romanzo collettivo, che ha coinvolto scuole di tutta Italia. Dopo la staffetta di scrittura le due classi sono state invitate per tre giorni a cimentarsi in laboratori presso il Grand Hotel di Salerno. Da mattina a sera i ragazzi sono stati coinvolti in attività tra cui lettura animata, spettacoli, scrittura creativa e giornalistica. La sera gli studenti sono arrivati primi tra tutti gli I.C. presenti a Salerno nella gara di reinterpretazione della scena di Benigni e Troisi tratta dal film “Non ci resta che piangere”.

«È stato interessante incontrare dal vivo gli scrittori e vivere le esperienze di lettura animata, ad esempio sulla Prima Guerra Mondiale» spiega Andrea Ferrera, studente di 2D. «E’ stato bello vedere qui anche l’autrice Sara Magnoli che ci ha aiutati nella scrittura del capitolo in classe» ricorda invece Irene Montanaro,2C.

La referente del progetto Linda Agostini e le docenti Alimi e Demolli concludono: «E’ stata una esperienza sia didattica sia di vita: i ragazzi hanno conosciuto una realtà diversa dalla loro e hanno visto altre scuole da tutta Italia”