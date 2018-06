Gestione del centro sportivo, Accademia Calcio contro il Comune

C’è grande fermento a Cislago per le sorti del centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII. L’amministrazione comunale ha deciso di assegnare la gestione del centro alla società Asd La Gazzella dello Sport togliendo di fatti la struttura alla Accademia Calcio Cislago.

Questo il comunicato della società cilsaghese

Il ricorso è stato un atto dovuto a tutela degli interessi dei giovani sportivi di ASD Accademia Calcio Cislago che in questo periodo hanno dato il via ad un doloroso esodo verso altre realtà sportive della zona, nonchè degli interessi economici del bar Academy Cafè Srl avendo gli stessi investito nelle strutture sportive che diverranno di proprietà del Comune di Cislago senza avere avuto la possibilità di un rientro economico adeguato previsto dalle vigenti normative.

L’ASD Accademia Calcio Cislago, comunica ufficialmente che in data 31/05/18 è stato predisposto il ricorso al TAR, notificato alle parti Comune di Cislago e ASD La Gazzella dello Sport contro l’assegnazione a quest’ultima della gestione del Centro Sportivo in Via Papa Giovanni XXIII, Cislago.

Riceve il supporto della lista Vivicislago la società di calcio:

Ennesima puntata di questa triste vicenda, partita male e conclusasi ancor peggio. ACCADEMIA CALCIO CISLAGO, ha intrapreso l’unica strada che le rimaneva, presentando ricorso al TAR, contro il Comune di Cislago, evidenziando presunti abusi nell’assegnazione della nuova gestione del Centro Sportivo di Via Papa Giovanni XXIII a Cislago. A nulla infatti sono valsi gli appelli di Accademia Calcio, da sempre disponibile a proseguire nel progetto sportivo, a trovare punti di incontro per salvaguardare l’attività calcistica e la pratica sportiva dei tantissimi bambini e ragazzi iscritti. Nonostante le tante parole spese sul tema, l’Assessore allo Sport, con il gruppo di maggioranza al completo, ha intrapreso uno strano percorso di “collaborazione” a suon di documenti via email e protocolli, negando al Consiglio Direttivo di Accademia Calcio ogni possibilità di incontro e di confronto diretto, fino alla decisione definitiva, ma annunciata fin dall’inizio, di NON rinnovare la convenzione per la gestione del centro sportivo.

E a nulla sono servite le mozioni e le numerose interrogazioni presentate dai Consiglieri di VIVICISLAGO, che hanno cercato in tutti i modi di opporsi ad una decisione, quella dell’Amministrazione, che il nostro gruppo NON ha mai condiviso, né tanto meno compreso.

Esprimiamo ancora una volta immensa delusione: la salvaguardia del tessuto sportivo e sociale che, a fatica, negli anni, è stato costruito con eccellenti risultati, avrebbe dovuto essere priorità condivisa, risultato di una politica davvero sensibile, attenta e scrupolosa. Invece, tutto è stato come non avrebbe dovuto essere.