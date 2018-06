I giganti di Varese si rifanno il look

Un restauro per i “giganti” di Varese. Le tre statue di Expo, il Popolo del Cibo, acquisite dall’Agricola Home&Garden, sono al calduccio sotto tre grandi impalcature che, chi transita da quelle parti, non può non notare.

Il tempo e la pioggia, che qui non manca mai, le hanno visibilmente sbiadite. E così la proprietà ha deciso di intervenire e correre ai ripari.

«Il Popolo del Cibo è il simbolo della Lombardia e rappresenta un legame forte con la nostra terra – spiega il direttore di “Agricola” Roberto Mendicino- Quando abbiamo deciso di portarlo da Expo a Varese lo abbiamo fatto perché volevamo dimostrare anche il nostro attaccamento a quello che facciamo: la natura, le piante, i frutti della terra. Ora, dopo più di due anni di esposizione all’aperto, le statue avevano bisogno di qualche ritocco».

Ed ecco l’idea di coinvolgere il Liceo artistico Frattini di Varese: «Sfruttando l’alternanza scuola-lavoro abbiamo deciso di mettere alla prova i nostri ragazzi con il restauro di queste tre opere di Dante Ferretti – spiega il professore del Frattini nonché scultore Ignazio Campagna -. Io avevo già lavorato su quelle di Induno e quindi so quali sono i passaggi da eseguire per ridare splendore alle statue. Usiamo colori acrilici ma con tinte calde e terrose per rispettare l’idea originale di Ferretti».

Sull’impalcatura, a lavorare, cinque ragazzi della 4A figurativo. Intorno al 20 di giugno, meteo permettendo dovrebbe essere tutto terminato.

Enolo, Fornaro e Ortolino, liberati dalle impalcature un po’ come i “prigioni” di Michelangelo, torneranno a fare bella mostra di sé all’ingresso del garden center e ad accogliere i clienti. Per l’occasione si farà festa, assicurano, e come usavano i nostri avi, al Popolo del Cibo si chiederà di portare fortuna e prosperità alla nostra bella terra.