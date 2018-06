Gino Vignali: la sua prima prova da giallista svelata a villa Toeplitz

Gino Vignali, autore e “patron” di straordinari progetti come Zelig e Smemoranda, martedì 19 giugno alle 19 sarà ospite della rassegna “Giardini Letterari” di Villa Toeplitz, organizzata dalla Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese, diretta dalla scrittrice Cristina Bellon.

Il Gino della premiata coppia Gino&Michele, uno dei padri di Smemoranda e di Zelig, questa volta si è concesso una “scappatella” per regalarci il suo primo romanzo da solista, “La chiave di tutto”, edito da Solferino.

Sullo sfondo di una Rimini tutt’altro che scontata, si svolge la trama di un

giallo borderline, in bilico tra il tragico e il comico. Un senzatetto, un nero, una spogliarellista vengono uccisi. Sembra proprio che il killer, che nel giro di poche ore ha disseminato Rimini di cadaveri, abbia in mente di «fare pulizia». Ma il vice questore Costanza Confalonieri Bonnet, l’investigatrice più bella mai apparsa in una Questura (calendari compresi), non è convinta, la pista ideologica secondo lei non è quella giusta. Altrimenti perché Vagano, misterioso barbone dal sapore felliniano, si sarebbe preso la briga di ingoiare una chiave prima di morire? Quella, di certo, è la chiave di tutto. Ma cosa apre? Affiancata dalla sua squadra di fedelissimi – l’ispettore latinista Orlando Appicciafuoco, l’assai meno intellettuale vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci e la nerd Cecilia Cortellesi, agente scelto – Costanza indaga, nel panorama un po’ inquietante della riviera romagnola d’inverno.

«Amo chi nella vita è poliedrico – spiega la direttrice artistica della rassegna, Cristina Bellon – e Gino Vignali è certamente un personaggio di questo genere. Nel romanzo, pubblicato con Solferino – la rivoluzionaria casa editrice voluta da Urbano Cairo – Gino scioglie le briglie alla sua personalità da purosangue».

L’incontro si svolgerà nel parco di Villa Toeplitz, a Varese via Casluncio, e in caso di pioggia all’interno del suggestivo Museo Castiglioni.