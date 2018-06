Giochi e cibo: un weekend con le Alempiadi

L’Associazione Un…due…tre…Alessio Onlus di Castellanza, in collaborazione con la Corte del Ciliegio, organizza per il terzo anno consecutivo, un weekend di divertimento, con i più belli e più grandi gonfiabili d’Europa, giochi, attività, animazione, in compagnia di ottime grigliate e ottima musica e spettacoli, contribuendo nel contempo ad una buona causa, tutto all’insegna della solidarietà.

La festa inizierà sabato 9 alle ore 10 con l’ accesso ai gonfiabili per grandi e piccoli. La Corte del Ciliegio si trasformerà nel più bel parco giochi mai visto a Castellanza. Durante la giornata appuntamenti con laboratori di circo, attività di judo, mobilità, stretching e allenamento funzionale. Alle 20:30 l’arrivo della fiaccola con gli Amici Bikers e l’ accensione del tripode segnerà la presentazione della manifestazione nata in memoria di Alessio di Bona. Seguirà lo spettacolo di cabaret con il comico Enzo Emmanuello da Eccezionale Veramente e il concerto rock del gruppo AliBi Band.

Domenica 10, sempre dalle 10, giochi gonfiabili e animazione con i clown Vip Verbano e LaBanda. Alle 17 si giocherà a flag football con la squadra dei Frogs. Seguirà alle ore 21 il concerto dei Libera Uscita con il tributo a Ligabue. Alle 23.30, un suggestivo lancio di palloncini luminosi accenderà il cielo, chiudendo l’ evento. Sia sabato che domenica sarà attivo il servizio griglia con ottimi pranzi e cene.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Un…Due…Tre…Alessio Onlus, nata nel marzo 2015 in ricordo di Alessio di Bona, ammalatosi all’età di 14 mesi di leucemia e venuto a mancare a soli 10 anni. L’ Associazione sostiene il reparto oncoematologico dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, diretto dal Professor Franco Locatelli. In questo reparto Alessio, negli ultimi anni, è stato in cura. Reparto dove la Onlus è accreditata e dove è attivo il progetto “La stanza delle Meraviglie”, con il quale ogni bambino, che ciclicamente si sottopone ad esami spesso invasivi e dolorosi, riceve per ogni trattamento un buono per il ritiro di un gioco a sua scelta; inoltre è in corso la ristrutturazione dell’ appartamento concesso in comodato d’ uso da Rete Ferroviarie Italiane, per il progetto “La Casa del Super Eroe” che vedrà la realizzazione di appartamenti da destinare gratuitamente alle famiglie costrette a trasferirsi a Roma per sottoporre a cure e a trapianti i figli e permettere così loro di superare il più serenamente possibile il periodo della malattia. Altro importante tema che sta a cuore alla Associazione è l’incremento degli iscritti al Registro Donatori di Midollo Osseo,a sostegno di Admo (Associazione Donatori di Midollo Osseo). Durante la giornata di domenica, dalle 10:00 alle 18:00, sarà possibile tipizzarsi ed iscriversi ad ADMO, grazie alla presenza di personale specializzato. Di seguito la locandina con il programma completo delle due giornate di festa e solidarietà che vedrà la collaborazione di associazioni del territorio e esercenti. Tante inziative per grandi e piccoli con fine benfico. Evento assolutamente da non perdere.