Giochi del Mediterraneo, niente podio per Dressino

Sfuma a Tarragona una possibile medaglia per lo sport varesino impegnato nei Giochi del Mediterraneo. Il canoista di Mercallo, Giulio Dressino, in coppia con Nicola Ripamonti, non è riuscito a salire sul podio del K2 500 metri nonostante l’accoppiata azzurra fosse piuttosto attesa.

Dressino e Ripamonti hanno chiuso al quinto posto la propria finale per le medaglie, al termine di una gara vinta dagli spagnoli Marcus Walz (campione olimpico) e Rodrigo Germade. 1h27’907 il crono dei padroni di casa che l’hanno spuntata nel testa a tesata con la Francia di Le Moel e Decorchemont. Bronzo alla Serbia, azzurri quinti in 1’33″014 dietro al Portogallo.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018 – Tutti gli articoli