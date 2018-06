Giochi nuovi per la darsena, il Comune cerca sponsor

«È vero i giochi vanno cambiati, ma non abbiamo i soldi a bilancio». Non ci gira tanto intorno il sindaco Emilio Magni. Dopo un post su Facebook sulla questione, che comunque era sotto gli occhi di tutti, si è sollevato un piccolo dibattito.

Galleria fotografica Uno sponsor per i giochi di Cazzago Brabbia 4 di 4

“Bellissimo il nostro angolo di lago che ha una vista meravigliosa.. perché il resto è davvero un degrado! Per quanto tempo ancora i giochi dei bambini rimarranno in questo stato?” è scritto nel post.

In effetti la piccola casetta in legno ormai ha le assi staccate e lo scivolo non si può usare. Altro non c’è, ed è un peccato: il parchetto accanto al lago è molto bello e molto frequentato. Il bar della Darsena ha acquistato la casetta che ora però ha bisogno di manutenzione e i giochi andrebbero sostituiti o smontati.

«Ne siamo consapevoli – dice il sindaco – L’8 luglio ci sarà la festa del pesce e arriverà molta gente. Cercheremo per quel giorno di trovare una soluzione. Dobbiamo acquistare dei giochi nuovi, uno scivolo e almeno un’altra altalena: servono almeno tremila euro ma in questo momento non li abbiamo.

Quindi lanciamo un appello: sappiamo che spesso il nostro Lago di Piazza viene usato da case di moda prestigiose come location per sfilate e set fotografici. Loro, se volessero, potrebbero darci una mano. Se davvero amano questo posto si facciano avanti con un atto concreto».