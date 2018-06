Una giornata… con mister Parkinson

Aspi, l’associazione Parkinson Insubria onlus di Varese, in collaborazione con il Comune di Induno Olona e Asfarm, organizza una giornata dal titolo curioso: “Una giornata insieme a Mr. Parkinson”.

L’iniziativa, in programma sabato 9 giugno,si aprirà alle 9.30 con un convegno in Sala Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII, sul tema “Aspetti clinici e terapeutici della malattia di Parkinson”, tenuto dal dottor Giulio Riboldazzi e dalla dottoressa Maria Laura Ester Bianchi.

Alle 12 si potrà pranzare al Centro Polivalente Asfarm di Induno Olona, in via Carlo Maciachini 9. Per le adesioni rivolgersi ad Enrica (327/2937380).

Alle 15 la giornata proseguirà con lo spettacolo teatrale “La cena dei cretini” messo in scena dal Gruppo Ricama con la regia di Mariangela Martino.