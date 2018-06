Una giornata a Villa Fantoni. Il ricavato alla scuola del paese

Appuntamento per domenica 10 giugno a Sangiano, dalle ore 10.00 in Villa Fantoni per l’iniziativa “Il paese a scuola”.

Un evento organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi che saranno devoluti interamente alla scuola primaria del Paese. Organizzato dall’amministrazione comunale, la giornata, aperta a tutti, è concepita come festa di fine anno scolastico e vuole essere un’occasione di condivisione, aggregazione e convivialità. Per i più piccoli ci saranno animazione e giochi e verranno mostrate le creazioni dei bambini della nostra scuola. In caso di maltempo, la manifestazione avrà comunque luogo nei locali del parco di Villa Fantoni.