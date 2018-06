Ogni giorno il treno toglie dalle strade 500mila auto

Nel 2017 in Lombardia sono state risparmiate 920mila tonnellate di emissioni di CO2 grazie agli oltre 200 milioni di passeggeri che hanno scelto di muoversi in treno. O meglio: in treno regionale, visto che il dato si riferisce alla rete regionale e suburbana gestita da Trenord.

È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità di Trenord redatto secondo le linee guida GRI Standards – Sustainability Reporting Guidelines Global Reporting Initiative (GRI) con il supporto metodologico di KPMG e la revisione di PwC. Un dato che conferma come il treno sia il mezzo di trasporto più ecologico e che contribuisce maggiormente alla riduzione di CO2 nell’aria, producendo il 66% di emissioni in meno rispetto all’automobile.

Oltre 500mila viaggi in auto al giorno – più di 136 milioni all’anno – vengono evitati sulle strade lombarde grazie al servizio capillare di Trenord, che raggiunge oltre 420 stazioni con 2.400 corse ogni giorno, con un servizio articolato su tutta la giornata e con la maggioranza dei treni garantiti anche alla domenica (una scelta quasi solo lombarda). Il dato sui viaggi in auto risparmiati è calcolato sulla base del coefficiente europeo di riempimento delle auto, pari a 1,5 passeggeri per vettura. E mentre i viaggiatori sui treni lombardi crescono alla media del 2,8% e 3,8% nei festivi, il consumo di energia per passeggero è diminuito dell’11,9%. Aumentano anche i viaggiatori che utilizzano il treno nel tempo libero per raggiungere mete turistiche: sono stati 112mila al giorno nel 2017 (+4%). Trenord non a caso ha potenziato anche le offerte “Discovery Train” e ha introdotto la nuova proposta “Train&Trek”, che coniuga viaggio in treno e itinerario di trekking.

Passeggeri Trenord provincia di Varese

Sulle linee che passano per la provincia di Varese, nel 2017 hanno viaggiato più di 45 milioni di passeggeri, risparmiando alle strade di questo territorio oltre 30 milioni di viaggi in auto e l’emissione di oltre 360mila tonnellate di CO2.

Impronta ecologica viaggio in treno

Trenord vuole coinvolgere i propri Clienti nella propria sfida per la sostenibilità: per sensibilizzare i viaggiatori alle tematiche ambientali, l’azienda di trasporto ferroviario ha dato vita al progetto Green Train, la “fogliolina verde” che nel negozio digitale mostra al passeggero quanto vale il suo viaggio in termini di emissioni rispetto all’auto. Per esempio, Green Train permette di scoprire che scegliendo il treno anziché l’auto per un viaggio da Milano Cadorna a Varese Nord si evita l’emissione di 2,6 kg di CO2. Il Cliente di Trenord si dichiara sensibile al tema della sostenibilità, e sceglie il treno prima di tutto per comodità (52%), ma anche per evitare il traffico (32%) e problemi di parcheggio (26%).