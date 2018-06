Giovani costruttori di pace

Continuando il percorso culturale dedicato ai diritti umani, L’Associazione Pace e Convivenza di Sesto Calende, con il sostegno della Fondazione Piatti, propone un incontro per dar voce alla recente esperienza di volontariato internazionale di tre giovani del nostro territorio, tra i 19 e i 26 anni, Giovanni Di Bartolo, Mara Leontini e Giorgio Turetta.

“Operando in 3 continenti diversi, in 3 contesti diversi, ognuno di loro ha una storia da raccontare – spiegano gli organizzatori – una storia che li ha arricchiti e che vorremmo, tramite la condivisione, potesse arricchire un pochino anche noi. Così passeremo dal villaggio in Togo, con compiti di insegnamento e attività di prevenzione medica di Mara, all’anno trascorso con i disabili in Belgio di Giorgio, fino all’esperienza in Turchia con bambini e giovani rifugiati siriani di Giovanni. Quello che ascolteremo da loro sarà alla fine quanto queste esperienze abbiano plasmato il loro modo di pensare e di vivere, una volta tornati alla loro vita di studenti e di giovani cittadini. Vorremmo che le loro voci fresche e giovani possano trovare spazio e ascolto, che vengano divulgate le opportunità che sono oggi offerte ai nostri ragazzi per aprirsi ad “uno sguardo sul mondo”, sulle realtà “vere” della vita e sulla necessità della partecipazione di tutti alla vita sociale, con un impegno anche personale sul fronte del rispetto e promozione della dignità di ogni uomo. Questo perché, come anche Papa Francesco ci ha ricordato nella sua enciclica “Laudato sii”, non c’è pace senza giustizia sociale”.

L’appuntamento è per venerdì 15 giugno, alla sede della fondazione Piatti di via Lombardia.