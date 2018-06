I Giovani Democratici contro la conferenza di Gazzada: “Revisionismo vergognoso”

Anche i Giovani Democratici, la sezione giovanile del PD, stigmatizzano la scelta del Comune di Gazzada Schianno di ospitare la conferenza storica di estrema destra:

“Troviamo sia assurdo che la Sindaca Bertuletti, dopo il grave episodio che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi, conceda una sala comunale ad un gruppo Neonazista per lo svolgimento di una vergognosa conferenza revisionista – scrivono i Giovani Democratici in un comunicato -. I sindaci, come rappresentanti della Repubblica, dovrebbero avere il compito di difendere le istituzioni da componenti eversive; invece assistiamo all’ennesimo episodio di connivenza con gli estremisti.

Pensiamo che Gazzada-Schianno e i suoi abitanti non meritino di essere sempre affiancati ad episodi vergognosi come questi.

La conferenza in questione ha come oggetto il revisionismo storico: il tentativo, del tutto infondato, di mettere sullo stesso piano i partigiani che combattevano per la libertà e la democrazia e i militanti della Rsi che spalleggiavano gli orrori della Germania Nazista, eseguendo rastrellamenti, esecuzioni sommarie, deportazioni di persone verso i campi di sterminio ed eccidi contro lo stesso popolo italiano.

Eventi di questo tipo sono un oltraggio nei confronti dei caduti nelle Fosse Ardeatine, a Sant’Anna, a Marzabotto, a Monte Sant’Angelo. Morti innocenti uccisi barbaramente che non vogliamo dimenticare.

Il revisionismo è allora un modo utilizzato dai fascisti per lavarsi la coscienza, irrimediabilmente deturpata dagli orrori commessi, cercando un appiglio nel tentativo di equipararsi a chi combatteva per fini e con metodi totalmente opposti.

Modificare la Storia per legittimare delle ideologie criminali è un’azione pericolosa che non permetteremo, la Storia deve servire da monito per le generazioni future, affinché non si degeneri più nella follia nazifascista.

Agiremo allora per ricordare a tutti quali sono i nostri valori, che sono poi i valori di tutti i cittadini Italiani che si rispecchiano nella Costituzione.

Giovani Democratici Varese Città