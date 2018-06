I giovani leghisti in partenza per Pontida

Anche il gruppo dei Giovani Leghisti di Varese è pronto per Pontida. Saranno in tutto oltre sessanta, quaranta già dalla serata di sabato, i giovani esponenti della Lega che dalla provincia di Varese prenderanno parte allo storico raduno del Carroccio.

Il gruppo sarà guidato dal Coordinatore provinciale dei Giovani Leghisti, Davide Quadri: “Il nostro movimento ha le idee chiare, ed è il solo, per costruire un Paese, dove i giovani abbiano opportunità di formazione adeguata e di lavoro – spiega Quadri –. Un Paese più sicuro, e soprattutto che sia sovrano, dove i suoi cittadini possano vivere tranquilli e non debbano più subire le conseguenze negative dell’invasione di immigrati, che invece i governi di centrosinistra hanno favorito in tutti i modi”.