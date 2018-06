Giovedì il primo consiglio comunale dell’amministrazione Aliverti

Se non a tempo di record, parte piuttosto spedita l’amministrazione di Emilio Aliverti, scelto come sindaco di Jerago con Orago nelle scorse elezioni del 10 giugno: il primo consiglio comunale si terrà infatti già giovedì, 21 giugno.

«Con l’insediamento, la verifica dei consiglieri eletti, il giuramento del sindaco» spiega il primo cittadino. La legge prevede che il consiglio debba essere convocato entro dieci giorni dalle elezioni e che debba poi tenersi entro i dieci giorni successivi (dunque, nel nostro caso, entro il 30), ma qui si è scelto di procedere in tempi brevi. «Conto di convocare un paio di consigli comunali anche a luglio» continua Aliverti.

La prima seduta dell’assemblea civica si terrà alle 21 in sala civica, in piazza don Mauri. In consiglio la maggioranza sarà formata dal sindaco e dai consiglieri Giorgio Ginelli, Anna Carnini, Giovanna Buzzetti, Luigi Carruggi, Maria Cristina Ferioli, Vito Madaio, Marco Pirola, Laura Mastorgio; sui banchi delle minoranze ci saranno invece Matilde Ceron (JeragOrago di tutti), Salvatore Marino, Andrea Panfili e Gianluca Rabuffetti (Gente di Jerago). Aliverti presiederà già la seduta come sindaco-presidente, mentre la fascia sarà consegnata allo stesso Aliverti da Giorgio Ginelli, “consigliere anziano”, vale a dire il più votato della lista più votata. Qui trovate lo Speciale con tutti i risultati.

«Informerò il consiglio – spiega ancora Aliverti – anche sulle nomine di giunta». Già annunciate prima del voto e confermate oggi: «Anna Carnini alla famiglia, istruzione e servizi sociali; Giorgio Ginelli a territorio, ambiente, edilizia private, lavori pubblici e personale; Giovanna Bozzetti a cultura, marketing territ, commercio e attività produttive; Marco Pirola al bilancio e all’innovazione». Non saranno previsti invece consiglieri delegati: «I singoli consiglieri affiancheranno gli assessori per singoli progetti ma non abbiamo previsto deleghe specifiche».

Sempre il 21 giugno si terrà la prima riunione di giunta: «Come primo provvedimento confermeremo la rinuncia allo stipendio e la costituzione del fondo di solidarietà comunale» dice ancora Aliverti, rendendo dunque ufficiale appunto l’impegno preso alla vigilia delle elezioni. «Stiamo già lavorando poi alle variazioni per avviare le opere previste nei primi “100 giorni”: a luglio passeranno in consiglio comunale, in quell’occasione mostreremo le prime opere e l’indirizzo».