Girinvalle, ma com’è bello passeggiar lungo l’Olona

Complice il bel tempo, l’edizione 2018 della Girinvalle è stato un successo: i sei comuni della Valle Olona, Fagnano, Solbiate, Olgiate, Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, possono sorridere per la risposta di pubblico ricevuta in questi due giorni.

Tantissimi, infatti, i cittadini che hanno affollato le rive del fiume Olona per passeggiare, fare un giro in bicicletta e godere delle numerose e diversificate proposte ludiche, gastronomiche, culturali e sportive che le Pro loco hanno preparato.

Una bella soddisfazione per chi sta dietro a questa macchina organizzativa, soprattutto tenendo conto delle difficoltà sempre maggiori per rispettare tutte le nuove normative, come ci racconta il presidente della Pro loco marnatese, Davide Pedrotti: “Organizzarsi è sempre più problematico a livello burocratico, perché per la sicurezza occorre fare un piano di emergenza, avere il blocco del traffico e garantire gli sbarramenti con vari mezzi. Con il passare degli anni dar vita alla Girinvalle richiede sempre maggiori responsabilità e tempo da parte delle Pro loco, Polizia locale e Protezione civile. Nonostante questo impegno massiccio, grazie allo spirito collaborativo fra tutti gli organizzatori, ce l’abbiamo fatta – conclude con un sorriso Pedrotti – e i cittadini hanno risposto positivamente”.