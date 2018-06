Giro U23: Covi è sesto dopo le prime salite

Alessandro Covi sta mantenendo le promesse della vigilia ed è stato tra i protagonisti della prima metà del Giro d’Italia Under 23. Il 20enne di Taino, portacolori del Team Colpack, dopo cinque tappe è il migliore degli italiani in classifica generale (unico azzurro tra i primi 15), sesto, a 21″ dal leader Alejandro Osorio Carvajal. (foto: Team Colpack/Rodella)

Il colombiano ha vinto la tappa con arrivo in salita del Passo Maniva (lunedì; Covi 9°) e ha lo stesso tempo dell’austriaco Markus Wildauer (Tirol Cycling Team), e cioè del corridore che ha conquistato la prima frazione montana del Giro Baby, sabato scorso.

In quella occasione però Covi fu brillantissimo, si piazzò secondo e avanzò la sua candidatura a essere tra i protagonisti. Oggi – martedì – la tappa del Giro U23 porterà di nuovo i corridori in montagna: si arriva a Malga Folgarida, in comune di Dimaro, passando prima sul Tonale. La continuità e la condizione di forma saranno fondamentali, soprattutto per non pagare lo sforzo di ieri.