Giugno è arrivato, divertimento assicurato

Sabato 2 giugno si celebra il 72° Anniversario della Proclamazione della Repubblica e le iniziative sono nella maggior parte dei comuni, andate sui loro siti ufficiali per i programmi nel dettaglio. Le iniziative in provincia sono tantissime e sarà un weekend da temperature estive (e qualche rovescio).

METEO

Nel fine settimana il tempo sarà prevalentemente soleggiato e un po’ più caldo in pianura. Sui rilievi sviluppo di cumuli nel pomeriggio accompagnati da locali rovesci o brevi temporali. Altrove probabilmente asciutto.

INCONTRI

Varese – Celebrazioni del 72° Anniversario della Proclamazione della Repubblica. Appuntamento alle 10 in Piazza della Repubblica con la Cerimonia dell’alzabandiera e deposizione di corone al Monumento ai Caduti. Alle ore 10.30, all’Aula Magna dell’Università dell’Insubria (Via Ravasi, 2) si tiene la lettura del messaggio del Presidente Della Repubblica e la Consegna delle Onorificenze al merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore.

Velate – Nel piccolo paese di Velate, all’oratorio torna la “Festa dello Sport”. Due giorni di eventi, sabato e domenica, stand gastronomico attivo e tanto divertimento. L’evento è organizzato dalla ADS Velate.

Varese – A Villa e Collezione Panza, sabato 2 giugno, una giornata di eventi: in programma workshop all’orto sinergico, yoga nel parco, caccia al tesoro multisensoriale per i più piccoli e possibilità di vedere la mostra di Barry X Ball, “The End Of History” – Tutto il programma

Varese – Picnic sull’erba, visite guidate e incontri. Una giornata a Villa Toeplitz

Appuntamento per domenica 3 giugno. Alle 10 e 30 verrà presentato il progetto di valorizzazione del parco di Villa Toeplitz – Tutto il programma

Varese – Domenica “Estensi musica in Strada”, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, Giardini estensi del Comune di Varese (Via Sacco 5). L’Associazione “Un cuore con le ali”, organizza la quarta edizione di un pomeriggio musicale con gli artisti di strada per ricordare che la strada non è solo la parte di disagio che noi vediamo quotidianamente ma è anche Arte in tutte le forme di espressione, tra le quali la Musica. Un pomeriggio al’insegna della musica nelle varie sfumature che gli Artisti

di strada sanno offrire in collaborazione con le Guardie Eco Zoofile OIPA (Nucleo di

Varese) e Associazione Nazionale dei Carabinieri (sezione di Somma Lombardo).

Varese – L’Isolino Virginia – Storia di una città sommersa. Spettacolo nell’ambito del Progetto Iceberg, “Storie sotto il pelo dell’acqua!”, ore 16.45. Partenza dal molo di Biandronno (Va). www.karakorumteatro.it

Varese – Concerto d’estate 2018, a cura della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago. Cortile d’Onore dei Giardini Estensi in Via Sacco 5, dalle ore 21.00. Info

www.bandacapolago.com.

Castello Cabiaglio – E anche quest’anno il 2 e 3 giugno ritorna “Castello Cabiaglio il paese dei bambini”. Nella giornata di sabato a partire dalle 16.00 si aprirà una carrellata di opportunità di gioia allegria e divertimento con caccia al tesoro, laboratori creativi, giochi in strada egiochi di una volta, percorso a dorso di pony, e ancora spettacoli circensi sia al pomeriggio che alla sera con “magie di fuoco”, passeggiata notturna a caccia di costellazioni e favola della buonanotte per i più piccoli. La domenica 3 dalle 10.00 alle 18.00 consueto appuntamento con il mercato bio&solidsle del GIUSToInPERFETTO – Tutto il programma

Morosolo – Una tombolata…a giugno! L’associazione Ama Morosolo onlus ha organizzato un evento “fuori dagli schemi” per sostenere le attività della scuola materna San Girolamo Emiliani. Appuntamento sabato 2 giugno alle 12.30 all’oratorio di Morosolo con pranzo a buffet e due cartelle per la tombola a soli 10 euro (gratis per i bimbi sotto i 10 anni). Si possono anche acquistare le cartelle senza pranzare. – Tutto il programma

Schiranna – Parte oggi venerdì la decima edizione di “Schiranna in Festa”. La cucina aprirà alle 19.30 di oggi venerdì primo giugno. Dalle 21 riapre la balera con musica dal vivo: si balla sino alle 24 anche in caso di maltempo. Il menù speciale del primo fine settimana (dall’1 al 3 giugno) vede i funghi dominare in tavola. Sabato 2 giugno dalle 18.30 alle 19.30 (la cucina aprirà alle 19) festa del tesseramento: interverranno il senatore e segretario provinciale Alessandro Alfieri, il neo consigliere regionale e segretario provinciale Samuele Astuti e il sindaco di Varese Davide Galimberti che ringrazierà i 300 volontari che lavorano alla festa più lunga d’Italia. Tre mesi in tutto: sino al 26 agosto. Sabato alla festa del tessaramento sarà presente Graz, one man show, giovane musicista varesino che eseguirà alla chitarra classici (ma anche inediti) del blues. – Tutto il programma

Lissago – Country e divertimento protagonisti nel weekend di Lissago. Sabato 2 e domenica 3 giugno al campo sportivo di Lissago in via Salvini va in scena la festa a sostegno della scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio”. Due giorni di intrattenimenti per bambini, ragazzi e adulti, musica e stand gastronomici – Tutto il programma

Angera – Anche quest’anno l’associazone Gido Onlus si prepara a festeggiare in riva al lago ad Angera. Da venerdì 1 giugno a domenica, tre giornate di musica, giochi e spettacoli per bambini, tra gli ospiti i Truzzi Volanti – Tutto il programma

Brebbia – Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno, al Parco Giochi Ronchèe di via Donizetti 7 a Brebbia, torna Costine alla Spina, manifestazione organizzata dalla Polisportiva Roncherese – Tutto il programma

Besozzo – Torna “Fuori chi legge”, la manifestazione organizzata dal Sistema Bibliotecario dei Laghi che inizia venerdì sera con l’incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Sabato le sale della biblioteca si riempiono di incontri, di musica hip hop, di reading teatrali, di fumetti, di workshop, di mostre, dj set e di poesie, fino a tarda notte. Ospiti, tra gli altri, Giovanni Impastato, Bassi Maestro, Muzzopappa, Cinaski, Marco Colombo, Tommy Bianchi, Lucio Leoni, tra gli altri – Tutto il programma

Casalzuigno – Una giornata di eventi a Villa Della Porta Bozzolo per sabato 2 giugno. La villa vi aspetta con incontri per picnic sull’erba, visita guidata al giardino, giochi di una volta nel parco e tanto altro – Tutto il programma

Vergiate – Super promozione alla gelateria da Marina per sabato e domenica e due gusti di gelato da assaggiare: risotto allo zafferano grana pedano e pere – Tutto il programma

Cuveglio – Dopo qualche anno di pausa riprende una manifestazione amata e attesa, la “Giornata dell’Aria”: si tratta di una festa della durata di un giorno interamente dedicata a quanto sta sulla nostra testa e attorno a noi: il cielo, declinato in ogni sua sfumatura, ma soprattutto sotto il segno del divertimento. La festa dell’aria, giunta alla 5° edizione, si terrà il prossimo 3 giugno a Cuveglio ed è organizzata dal Comitato Vergobbio e dal Comune. Tra le iniziative il volo panoramico in elicottero (la prenotazione recandosi di persona presso il “Colorificio Valcuvia”) – Tutto il programma

Sumirago – Western Show e Street Food presso Badi Farm a Sumirago. Il 2 e 3 Giugno presso Badi Farm a Sumirago (Va) in un’incredibile cornice verde organizzata da Consorzio Cavallivarese potrete vivere una incredibile esperienza dove i prodotti tipici agricoli tipici, le tradizioni storiche, la natura, gli animali e la voglia di stare all’aria aperta saranno preponderanti. Mentre si svolgerà uno Show Western, si potranno degustare cibi e prodotti del territorio varesino – Tutto il programma

Lozza – Sabato 2 giugno il Minigolf di Lozza ospita la terza edizione della mostra “… di legno”, un evento artistico e culturale che è stato presentato questa mattina dagli organizzatori, Cral Minigolf e Gruppo Alpini di Lozza. Dalle 10 del mattino fino a sera, nello spazio del Minigolf in via Verdi 16 numerosi artisti esporranno i loro lavori in legno – Tutto il programma

Castiglione Olona – Il modellismo sarà uno dei protagonisti del week-end del 40° Anniversario della Fiera del Cardinale. In tre locali del centro storico -nell’ex Sala Consiliare di piazza G. Garibaldi 2, in via Cavour e in via Mazzini – sabato 2 domenica 3 giugno sarà possibile ammirare una importante esposizione dei modellini – Tutto il programma

Vedano Olona – Festa dello sport con i Truzzi volanti. Domenica 3 giugno al Centro sportivo Mario Porta tanto sport, stand gastronomico, le esibizioni delle società sportive e le acrobazie dei Truzzi volanti – Tutto il programma

Viggiù – Una domenica con le bancarelle del Mercatino da Forte dei Marmi

Domenica 3 giugno dalle 7 del mattino fino a sera, alla frazione Baraggia tante opportunità per uno shopping di qualità: abbigliamento, calzature, borse e accessori ma anche biancheria e complementi per la casa – Tutto il programma

Cuasso al Monte – E’ tutto pronto allo Stadio Morini di Cuasso al Monte per la prima festa della stagione estiva. Questa sera, venerdì 1° giugno e domani, due giorni di musica rick e country dal vivo, cibo e altre sorprese con Hazzard Party, festa ispirata al famoso telefilm degli anni Ottanta. Dalle 18 – Tutto il programma

Porto Ceresio – Dodici violoncelli per “Note sul Ceresio 2018”. Domenica 3 giugno, alle 17 nella sala mostre di piazzale Luraschi, concerto dell’Ensemble di violoncelli del Conservatorio di Como. Ingresso gratuito – Tutto il programma

Oggiona Con Santo Stefano – CAOS² – Compagnia Attiva Oggiona con Santo Stefano presenta “Summer Run, colora la tua estate”, la seconda edizione della corsa colorata e non competitiva di circa 5 km. Dove: Ritrovo, partenza e arrivo presso il centro sportivo comunale di Oggiona con Santo Stefano, in via Bonacalza 146. Quando: Sabato 2 Giugno, in occasione della Festa dello Sport. – Tutto il programma

Gallarate – Cedrate celebra gli anni d’oro del GallCarneval. Il comitato Insieme per Cedrate, con la Pro Loco e la consulta rionale, porta nel piazza del quartiere una mostra fotografica dedicata a carri allegorici e maschere delle sfilate degli anni Ottanta-Novanta. Appuntamento domenica 3 giugno – Tutto i programma

Gallarate – “Gallarate Comics Game” giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Appuntamento sabato 2 giugno dalle 10 in piazza Libertà fino a sera. Il format è quello orami collaudato: espositori, area ristoro, salotto steampunk, contest cosplayer. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Domenica 3 giugno a Cardano al Campo si terrà la prima edizione di “Associazioni Cardanesi Insieme”. La Pro Loco di Cardano al Campo, con il patrocinio del Comune, organizza una giornata di festa all’insegna della aggregazione e dell’unione. Tutte le associazioni di Cardano al Campo sono state invitate a partecipare a questa iniziativa e la risposta non si è fatta attendere- Tutto il programma

Busto Arsizio – Ultimo weekend della stagione del Circolo Gagarin. L’appuntamento per una “festa di inizio estate” è come sempre nei locali di via Galvani a Busto Arsizio. Appuntamento per chiacchiere, relax, aperitivo vegan. Lo spazio resterà però aperto durante il giorno per chi cerca un luogo dove studiare – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 2 giugno, a partire dalle ore 19.30, il Centro Giovanile Stoà organizza il suo evento street food annuale: Ul Burger da chi. L’ottimo cibo sarà accompagnato da musica live, creazioni di giovani artigiani e la possibilità di visitare la mostra Con-fine Terra – Tutto il programma

Busto Arsizio – Lo street food “latino” pronto ad invadere Busto. Da venerdì a domenica l’atteso evento al Museo del Tessile che anticipa il Latinfiexpo: musica, street food, mercatini e silent disco – Tutto il programma

Lugano – Un fine settimana acrobatico con “The joker cup”. Sabato 2 e domenica 3 giugno allo Skatepark di Lugano una grande festa farà da contorno alle numerose gare di skate, con molteplici attività e iniziative. Ingresso libero – Tutto il programma

Locarno – Partirà con un doppio appuntamento sabato 2 giugno la rassegna di eventi diretta da Francesco Pellicini, il Festival del teatro, della musica e della comicità. Il sipario si alzerà con lo spettacolo di teatro-canzone e cabaret Camminando lungo il mare tour – Tutto il programma

SPORT



Podismo – La “Corri per Samia” torna domenica 3 giugno a Ternate dove si disputa la gara dedicata alla giovane sprinter somala, morta nel Mediterraneo per inseguire il sogno olimpico. I runners potranno scegliere – come è abitudine per le prove inserite nel “Piede d’Oro” – tra il percorso lungo da 12 chilometri, il breve da 3 chilometri, oppure di cimentarsi nel nordic walking sugli stessi tracciati (start per tutti alle 9,30). Per i bambini under 10 invece ci sarà il tradizionale Minigiro di 800 metri (ore 9,10). – Tutto il programma

Saronno – Anita Camarella e Davide Facchini live a La Tela. Appuntamento per sabato 2 giugno, alle ore 21.30 – Tutto il programma

ARTE

Sacro Monte di Varese – Dal 3 al 14 Giugno 2018 nell’ambito della rassegna Sogno d’Estate, Location Camponovo ospita la doppia mostra personale di Alessio Ceruti e di Francesco Buda. “Epic Genetic” di Alessio Ceruti presenta una selezione di lavori in cui l’artista approfondisce la personale riflessione dedicata al Cambiamento – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sedici Città – appunti di meraviglia, è la mostra che l’artista Ivo Stelluti presenta allo Spazio Arte Carlo Farioli da sabato 2 giugno con inaugurazione alle ore 18. Il cuore pulsante del progetto è rappresentato da racconti di viaggi intrapresi dall’artista dal 2011 ad oggi: Africa, India, Nepal, Palestina, Giordania, Cuba, Cambogia, Birmania, Guatemala, Marocco, Iran, Vietnam – Tutto il programma

Tradate – Il Museo Fisogni aderisce alla Giornata dei piccoli musei

Domenica 3 giugno il Museo dei distributori di benzina apre le porte ai visitatori dalle 9 alle 17; ad ogni visitatore un dono, simbolo dell’attività e della collezione del Museo Fisogni – Tutto il programma