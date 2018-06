Giuseppe Taldone nuovo presidente Rotary Luino-Laveno

Mercoledì 27 giugno presso il ristorante “il Sole di Ranco” i soci del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano si ritroveranno per il consueto passaggio di consegne.

Nel corso della serata Enrico Maranzana cederà il testimone a Giuseppe Taldone, che così diventerà il nuovo Presidente del Rotary club Laveno Luino alto Verbano per l’anno 2018/19.

«Sono molto onorato per la fiducia che il club ha riposta nella mia persona – afferma Taldone – e cercherò con l’aiuto di tutti di lavorare con il massimo dell’impegno possibile, con l’obiettivo di far crescere il club sia sotto il profilo della qualità delle iniziative e dei progetti messi in campo sia sotto il profilo dell’ingresso di nuovi soci. Ringrazio chi mi ha preceduto per il pregevole lavoro svolto. Raccolgo con emozione il testimone e cercherò di servire il nostro territorio e il prossimo con l’orgoglio di agire interpretando al meglio i valori rotariani che spingono ognuno di noi a mettersi a disposizione degli altri al di sopra di ogni interesse. La nostra realtà sociale è già ricca di suo e noi con il Rotary club Laveno Luino Alto Verbano cercheremo di non far mancare il nostro fattivo contributo. Ringrazio anticipatamente tutto il nuovo direttivo che mi affiancherà e supporterà per l’intero anno, composto da Francesco Surace Vice Presidente, Stefano Tondo Segretario, Gabriele Apicella Tesoriere, Carmen Sculli Prefetto e gli eletti per l’anno 2018/19 che sono Paolo Bassetti, Paolo Buonfino, Angelo Ferloni e Roberta Longhi. Come Rotary cercheremo dove possibile di realizzare proficue sinergie con gli altri Rotary club territorialmente storicamente a noi vicini, nella consapevolezza che l’unione fa la forza. Un caro saluto al nostro Governatore, al suo Assistente e a tutta la sua squadra, sempre attenti e pronti a darci una mano.

Un saluto affettuoso anche ai giovani soci del Rotaract, con i quali cercheremo di collaborare proficuamente».

Giuseppe Taldone

Presidente Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano AR 2018/19