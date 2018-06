Gli ex libris di Bodio in mostra in Bulgaria

Il Comune di Bodio Lomnago e l’Associazione Italiana Ex Libris, in collaborazione con la Galleria d’Arte Xotaris Art Forum di Archanes (Creta), hanno organizzato la mostra “Eva, la donna eterna”, la cui prima inaugurazione si è svolta a marzo negli spazi della galleria d’Arte Technohoros di Atene.

Dal 2003 Comune e Associazione collaborano nell’organizzazione di eventi culturali, mostre, concorsi e congressi che hanno consentito al piccolo Comune di Bodio Lomnago di essere conosciuto in tutto il mondo e di far sì che centinaia di collezionisti e di artisti di tutto il mondo convergano ogni due anni a Bodio Lomnago per partecipare ai meeting sul tema.

LA MOSTRA

La mostra si compone di oltre trecento incisioni facenti parte sia della collezione ex libris del Comune di Bodio Lomnago, sia della collezione storica dell’Associazione Italiana Ex Libris. Accanto alle preziose opere dei principali artisti europei contemporanei quali Jan Cernos, Vladimir Suchanek, Gennady Aleksandrov, Jiri Brazda, Dusan Greecner, Pavel Hlavaty (Repubblica Ceca), Marius Liugaila (Lituania), Tanya Krasteva, Peter Lazarov, Hristo Kerin, Edward Penkov, Kalina Kraleva, Robert Baramov e Peter Velikov (Bulgaria), Jochen Kublik (Germania), Franck Ivo Van Damme (Belgio), Leo Bednarik (Slovacchia), Anatoli Kalashnikov, Vladimir Vereschagin e Vladimir Zuev (Russia), Natalija Cernecova (Lettonia), ci saranno numerosi artisti italiani, tra cui Paolo Rovegno, Maria Maddalena Tuccelli, Valerio Mezzetti, Paolo Graziani, Bruno Missieri, Maria Rosanna Cafolla, e gli artisti storici, quali Benvenuto Disertori (con una xilografia del 1919), Luigi Bompard, Costante Costantini, Giulio Cisari.

La prossima tappa sarà Veliko Tarnovo, antica Capitale della Bulgaria e sede di una delle più prestigiose Accademie di Belle Arti. Proprio in virtù della collaborazione con il Dipartimento di Grafica e con la Municipalità di Veliko Tarnovo è stato possibile organizzare una nuova mostra negli spazi della galleria “Rafael Mihaylov”, adiacente l’Università. L’inaugurazione sarà mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 17.30 e l’esposizione proseguirà fino al 30 luglio.

La collaborazione con l’Accademia di Veliko Tarnovo è di fondamentale importanza per i progetti congiunti del Comune di Bodio Lomnago e dell’Associazione, in quanto è una delle Scuole d’Arte più prestigiose e conosciute di tutto l’Est Europa proprio per i corsi di Grafica. I più importanti e apprezzati incisori bulgari si

sono formati in questa scuola, prima di affermarsi in tutto il mondo. Su tutti spiccano i nomi di Hristo Kerin, attuale docente di Grafica, e Peter Lazarov, indiscutibilmente annoverato tra i maestri della xilografia a livello mondiale.

«“Eva” è indiscutibilmente un ottimo mezzo di promozione e di diffusione della grafica e delle attività ed iniziative messe in atto in questi anni: il nostro scopo congiunto è tuttavia il coinvolgimento dei giovani artisti e il sostegno delle loro attività, all’inizio sempre difficoltoso per tutti – spiega il presidente AIE Angelo Sanpietro. Un esempio concreto in tal senso è costituito dal concorso artistico internazionale organizzato dalla Biblioteca di Bodio Lomnago, dove accanto ai migliori incisori italiani e non italiani, vengono premiati anche gli artisti più giovani, studenti iscritti a Scuole d’Arte.

Riteniamo che per la crescita professionale di un artista siano fondamentali l’incontro ed il confronto con altri artisti, docenti o allievi, non solo in Italia, ma soprattutto all’estero, dove i corsi di Grafica rivestono un ruolo di rilevanza. Ecco quindi l’importanza di portare “Eva” in Europa in location prestigiose, dove chiunque possa confrontarsi ed ispirarsi ai lavori dei Maestri di tutte le tecniche dell’incisione. Altrettanto importante, tuttavia, è la possibilità di promuovere i lavori di studenti di tutta Europa, per stimolarli, presentandoli in momenti e contesti sicuramente di grande fascino e coinvolgimento, quali ad esempio in Meeting Internazionali dell’Ex Libris che si svolgono a Bodio Lomnago.

Nelle nostre intenzioni, quindi, il prossimo step è la ricerca di partnerships per poter organizzare mostre ad hoc di alto livello, in collaborazione con le Accademie e gli Istituti d’Arte, in occasione di eventi di grande rilevanza e coinvolgimento, invitando, laddove possibile, anche i giovani artisti, contribuendo in questo modo alla loro crescita formativa».