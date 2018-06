Dopo gli incendi dell’autunno frana una montagna in Val di Susa

Una frana si è staccata dalla montagna che sovrasta Bussoleno in Valsusa, colpendo anche alcune case di una borgata. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 7 giugno.

Galleria fotografica La frana a Bussoleno 4 di 9

Sarebbe stato un forte temporale che ha colpito la zona ha provocare il distacco di parte della montagna che si è trasformata in una fiume di fango che è colato fino al paese. L’area della frana è quella che è stata colpita l’autunno scorso dai vasti incendi che hanno devastato i boschi del Piemonte (in contemporanea a quello che ha interessato il Campo dei Fiori). Si tratta della quarta frana nel giro di poche settimane, segno che la cicatrice del dissesto idrogeologico causato dalle fiamme non si è ancora rimarginata.

Sul posto sono intervenute decine di soccorritori ma non si segnalano feriti. 6 persone sono però state evacuate dalle loro abitazioni con l’elicottero dei Vigili del Fuoco (nel video in alto) e gli sfollati ammontano a 200.