Gli Knights si affidano a Sacco: portò Varese in finale

Il nuovo allenatore dei Legnano Knights, la squadra che milita in Serie A2 e che si è da poco separata da coach Mattia Ferrari, è una vecchia conoscenza del basket nazionale ma anche varesino.

La società del presidente Tajana ha infatti ingaggiato Giancarlo Sacco (foto BB14), ormai un veterano della palla a spicchi tricolore – è nato a Pesaro nel 1957 – che nel lontano 1990 guidò la Ranger Varese alla penultima finale scudetto della sua storia. Finì male, con un grande colpo di sfortuna, il grave infortunio al ginocchio di Meo Sacchetti in Gara2 che indirizzò il titolo verso la Scavolini (3-1) nell’ultima recita italiana del grande Corny Thompson. L’anno successivo Varese si salvò ai playout dopo aver fallito l’accesso ai playoff.

Sacco tornò quindi alla Pallacanestro Metis Varese nel 2001 ma l’esperienza fu decisamente meno fortunata: per lui poche partite (3 vinte e 5 perse) e poi l’esonero a favore di Dodo Colombo (che poi venne sostituito da Gregor Beugnot).

Nelle ultime stagioni il tecnico marchigiano ha lavorato a Recanati e infine a Bergamo. «Abbiamo chiuso con un allenatore esperto e che si è dimostrato entusiasta della nostra proposta – ha detto il GM biancorosso Basilico – Conosceva la nostra società e ha sposato in pieno il concetto di una squadra giovane e nuova, in cui far crescere dei talenti, come quando lanciò da giovanissimi Zanelli, Fantinelli e Giovanni Tomassini. Sicuramente Berra sarà uno dei giocatori su cui puntare».