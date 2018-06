Gli “omini gialli” tornano sul Ceresio

Seconda uscita sulle rive del Ceresio per la simpatica iniziativa del gruppo Facebook Fotografia costruttiva creato da Alessio Varisco, che conta ormai oltre 3.160 membri.

Fotografia costruttiva in collaborazione con il Comune di Porto Ceresio organizza per domenica 10 giugno una seconda escursione di gruppo per fotografare gli omini Lego nei tanti bei contesti che offre il borgo sul lago, con un percorso che si snoderà dalla stazione al pontile ferroviario con il chiosco doganale, poi sul lungolago fino ai murales in fondo alla passeggiata. Ma ogni altro intineario è possibile, l’importante è divertirsi ed essere creativi.

Per tutti il ritrovo è alle 14.30 nel parcheggio della stazione di Porto Ceresio, con macchina fotografica e omini Lego.

Per organizzare al meglio il tutto, si chiede solo di segnalare la propria partecipazione sulla pagina Facebook Fotografia costruttiva