Gli studenti dell’Ite Tosi brillano al G7 Young

Dal Canada all’Italia per discutere di crescita e sviluppo. In contemporanea al G7 che si teneva in Canada, a Rieti si è svolto il “Young G7”, il G7 delle Scuole, la seconda edizione nazionale di simulazione studentesca dei lavori negoziali del G7.

Organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un progetto basato sulla simulazione (in lingua inglese) di tipo diplomatico/governativo. YounG7 2018 è una simulazione durante la quale 60 studentesse e studenti provenienti da tutte le Regioni italiane, con l’aiuto di esperti lavorano insieme con l’obiettivo di affrontare le sfide poste dalla presidenza canadese del G7.

L’ITE Tosi è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione per rappresentare la Lombardia.

Il G7 dei giovani si è tenuto dal 7 al 9 giugno a Rieti ed era dedicato al “Working together on climate change and clean energy”. I ragazzi, quindi, rappresentando diversi paesi, hanno lavorato insieme sul cambiamento climatico e l’energia pulita, con particolare riferimento alle tematiche relative alla gestione sostenibile delle risorse idriche.

A Mirko Tessari – 3BR -, Sofia De Matteis – 3FR -, Federica Ferrario Mattia Veggetti – 2AQuadriennale – è stata assegnata la rappresentanza del Canada con la gestione del bacino dello Yukon.

Proprio il loro lavoro è risultato il migliore nella simulazione della conferenza finale. I ragazzi sono stati premiati anche per la capacità di negoziare e di aprire trattative con le delegazioni degli altri paesi. Federica Ferrario della II A della sperimentazione quadriennale è risultata anche la seconda speaker fra tutte le delegazioni e andrà in Canada dove porterà la loro risoluzione per la gestione dei bacini idrici.

I ragazzi del Tosi sono stati selezionati tra i migliori debater, una competenza che l’istituto di Busto Arsizio prepara con particolare attenzione per le particolari competenze trasversali e soft skill che il Debate sviluppa negli studenti