“Gocce di gusto” a Villa Porro Pirelli: una serata a tutta birra

A Villa Porro Pirelli – elegante dimora del ‘700 convertita in albergo di charme, ad Induno

Olona, – l’estate è tutta da gustare.

Da giugno a settembre, il ristorante di Villa Porro Pirelli propone “Gocce di gusto”, una serie di cene a tema che, prediligendo le aziende e i prodotti del territorio, saranno un’occasione per apprezzare la gastronomia e le tipicità lombarde e lacustri, pur con qualche incursione extraterritoriale, coerente con il tema scelto.

Per ogni serata è previsto un menù di quattro portate, dall’antipasto al dolce, che sarà servito nell’elegante sala del ristorante della Villa o sulla terrazza che si affaccia sui rigogliosi giardini all’italiana.

Prossimo appuntamento è per questa sera, giovedì 21 giugno, per un brindisi all’estate a base di birra. Un beer expert del Birrificio Poretti, che ha sede a due passi dall’hotel, guiderà la degustazione della 7 Luppoli Esotica, birra non filtrata, fresca e delicatamente luppolata, accuratamente abbinata alle fresche portate estive con qualche tocco di esotico. Costo della degustazione 45 euro a persona, inclusi acqua e caffè.

Per chi all’esperienza gourmet vuole unire il pernottamento, anche per evitare di mettersi alla guida dopo qualche… bicchiere in più, può usufruire della speciale tariffa estiva di 60 euro a persona (in camera doppia, tipologia deluxe) comprensivo di prima colazione a buffet e accesso alla piscina.

