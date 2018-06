Il Governo Conte ha ricevuto la fiducia dal Senato

Il Governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte ha ricevuto la fiducia dal Senato.

Il risultato delle votazioni dei senatori è arrivato alle 20.45 ed è stato letto dalla Presidente Casellati.

I votanti sono stati 313, la maggioranza era fissata a 145. Il Governo conte ha ricevuto il via libera da 171 senatori. I voti contrari sono stati 117 e gli astenuti 25.

Al Governo manca il passaggio per la fiducia dell’altro ramo del Parlamento. I lavori in aula a Montecitorio cominceranno mercoledì mattina e il voto finale arriverà in serata.