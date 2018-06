Gran Galà Madre Natura con l’International Skating

Sabato 9 giugno al PalaCastiglioni di via Ariosto ospiterà la nuova edizione del Gran Galà “Madre Natura” dell’International Skating di Busto Arsizio. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 21.00. Inserito all’interno del Busto Estate 2018 e con il patrocinio del comune di Busto Arsizio il Gran Galà rappresenta la massima espressione artistica per tutti gli atleti del sodalizio.

Non solo sport, ma anche spettacolo, arte ed effetti speciali. Per questo evento, infatti, l’International ha voluto creare coreografie che unissero le evoluzioni del pattinaggio artistico con l’eleganza dell’arte, il tutto per creare un’atmosfera unica, indimenticabile e suggestiva.

“Il Gran Galà dell’International più che un saggio di fine anno sportivo rappresenta ormai la tradizione bustocca sui pattini, dove regna lo sport e lo spettacolo” – spiega il Presidente Marco Frattolillo – “e ogni anno l’attesa per questo evento diventa sempre più importante tanto che ci spinge a migliorarci di continuo”.

Quest’anno il soggetto del saggio sarà la Natura che si mostrerà in tutte le sue espressioni: aria e cielo, oceano e coralli, ghiaccio e vegetazione, venerate ma allo stesso tempo oltraggiate dall’uomo in un gioco pericoloso che rischia di schiacciarci di fronte alle nostre responsabilità e di fronte alla capacità estrema di evolversi della Natura. La sopravvivenza dell’Uomo ci impone di prendere le giuste decisioni al cospetto e nel rispetto di nostra Madre Natura.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie alle coreografie di Marco Frattolillo e al contributo delle allenatrici Stefania Frontini, Giulia Menini, Sara Busti e al supporto di Silvia Caravelli e Stefania Colombo. “Sviluppare il tema e armonizzare i vari numeri non è stato per nulla semplice – ammette Marco Frattolillo – ma grazie al coinvolgimento di tutti, all’esperienza ormai acquisita dalla Società nell’organizzazione di questi eventi, alla bravura degli atleti che migliorano ogni anno, pensiamo di essere riusciti ad allestire uno spettacolo piacevole e divertente con un messaggio importante”

Gli organizzatori ringraziano sentitamente la costumista Laura Nadin, Patrizia Lualdi per le scenografie e a Francesca Buia per il coordinamento di tutti gli aspetti logistici, al supporto di Alberto Menini e ai genitori sempre presenti a dare una mano perché tutto si svolga nel migliore dei modi.