Si svolgerà domenica 10 giugno a Solbiate Arno il Gran Premio Internazionale Juniores dell’Arno a cura della Società Ciclistica Carnaghese.

Questo il programma: ritrovo e verifica licenze a Solbiate Arno, in via Aldo Moro, dalle ore 9.45 alle 11.45. Firma foglio di partenza dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Partenza ore 14.00

Percorso: Solbiate Arno, Caronno Varesino, località Stribiana, Carnago, Monte, Oggiona, Solbiate Arno (campo sportivo), Solbiate Arno centro ( Gran Premio della Montagna) , Solbiate Arno via Aldo Moro. Dieci giri di 12400 metri per tornata per un totale di 124 chilometri di corsa.

Arrivo previsto alle ore 17.05.