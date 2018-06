Grande Filippo che ci insegni a lottare

Gentile redazione,

Filippo Tortu non ha fallito il suo appuntamento con la storia ed è il primo italiano sotto i 10 secondi nei 100 metri, polverizzando il 10.01 di Pietro Mennea.

Filippo ci insegna che la volontà di vincere non è niente se non c’è la volontà di prepararsi a vincere.

Sun Tzu nell’ “Arte della Guerra” scriveva che i vincenti prima vincono poi danno battaglia, i perdenti prima danno battaglia e poi cercano il modo di vincere.

Per prepararsi al successo, Filippo ha fatto leva su tre elementi fondamentali che singolarmente sono molto importanti ma non sufficienti, ma se usati insieme hanno creato una vera e propria pozione magica.

Il primo è il suo atteggiamento mentale positivo che è la forza che scatena il successo in ogni ambito della vita.

Il secondo è il suo spirito di humour che rivela il modo in cui guarda alle cose, alla vita.

Infine la sua capacità di azione e reazione. Dopo l’infortunio di Roma dello scorso anno non ha mollato ed è tornato più forte di prima.

Il 9.99 di Madrid ha il sapore dell’impresa.

Andrea Zirilli