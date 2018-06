Green school, un anno di risultati per le scuole dedicate all’ambiente

Sedici scuole dell’infanzia, 40 scuole primarie, 31 scuole secondarie di primo grado e 16 scuole di secondo grado. Parliamo di 103 plessi scolastici: questi sono stati i numeri della quarta edizione del progetto Green School della provincia di Varese.

La cerimonia di chiusura è avvenuta lo scorso 31 maggio a Villa Recalcati con la consegna a 82 plessi scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Varese della prestigiosa certificazione di scuola eco-attiva per l’anno scolastico 2017/2018.

Green School è un’iniziativa gestita congiuntamente da Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi, Università dell’Insubria e CAST con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT di Varese. Obiettivo comune delle Green School è stato quello di contribuire a ridurre le emissioni di CO2 dando un buon esempio di sostenibilità e allo stesso tempo di promuovere e sviluppare nel territorio e nelle comunità in cui sono insediate una maggiore sensibilità e propensione allo sviluppo sostenibile.

Durante l’anno scolastico gran parte delle Green School ha innanzitutto lavorato per migliorare i loro indici di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti collaborando attivamente con le aziende speciali che si occupano di gestione rifiuti, altre, sempre coinvolgendo il Comune, la Polizia Locale, volontari e associazioni dei genitori, hanno organizzato il pedibus, il carpooling e adottato piani di mobilità per raggiungere la scuola a piedi o in bici in modo sicuro e autonomo e soprattutto sostenibile.

Altre ancora hanno lavorato sul risparmio energetico e ed idrico introducendo una serie di buone pratiche da attuare in aula, ma anche all’interno di tutto l’edificio scolastico quali: i controlli dei consumi energetici ed idrici, spegnimento delle luci e dei rubinetti quando non servono.

Ci sono poi state scuole che si sono misurate su nuove tematiche quali lo spreco alimentare concordando con gli operatori delle mense delle GreenCette a bassa produzione di scarti oppure organizzando iniziative al di fuori della scuola volte alla conoscenza e alla cura e pulizia di aree verdi (es. orti, stagni, giardini pubblici, parchi).Oltre a ridurre concretamente le relative emissioni di CO2, tutte le Green School organizzando assemblee ed eventi speciali, partecipando ad iniziative esterne, ecc. sono portavoce verso le famiglie, le istituzioni e tutti gli altri soggetti del territorio di un messaggio chiaro e forte che fare sviluppo sostenibile non è un’utopia, ma puro realismo e impegno di tutti.

Questi risultati, insieme all’eccellenza dei lavori svolti e all’impegno delle scuole danno una forte motivazione alla Provincia di Varese che ha dichiarato l’interesse a sostenere le attività di educazione allo sviluppo sostenibile impegnandosi a consolidare il progetto Green School, che intende diventare una prassi ed un percorso formale di scala provinciale a cui potranno partecipare tutte le scuole, sviluppando ulteriormente i metodi di valutazione e gli strumenti formativi e comunicativi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle scuole superiori che necessitano di un approccio più adatto alla loro dimensione e complessità gestionale; creare una rete provinciale per l’educazione allo sviluppo sostenibile che metta sempre più in sinergia e secondo una strategia d’azione comune i referenti delle istituzioni scolastiche e con i soggetti del territorio (es. enti locali, università, associazioni, imprese, enti di ricerca, ecc.) creando così sempre maggiori opportunità per le scuole.