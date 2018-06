Guasto a un treno, bloccato il Passante

Un treno guasto ha pressoché paralizzato il Passante ferroviario di Milano. È successo a partire dalle 8 del mattino di oggi, martedì 5 giugno.

Trenord, sul suo sito parla di “circolazione rallentata per un guasto a un treno verificatosi a Milano Dateo che sta rallentando la direttrice” e prevede “ritardi fino a circa 60 minuti e/o cancellazioni”. Alle 9.20 Trenord ha poi confermato che “il guasto al treno fermo a Milano Dateo non è risolvibile in tempi brevi e la circolazione è momentaneamente sospesa”.

Le linee S1 e S13 partono da Rogoredo (in direzione Lodi e Pavia), mentre le linee S5 e S6 arrivano e partono da Garibaldi (binari di superficie)”, sia in direzione Nord-Ovest che in direzione Est. Per chi non è abituato a usare i treni: la S5 è la linea da/per Gallarate e Varese.