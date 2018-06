Guerra ai padroni maleducati con le dog toilet e la creatività dei ragazzi

Quello delle deiezioni canine è un problema diffuso e molto sentito in ogni città. A Cardano al Campo è stata messa in campo una strategia che ha visto abbinati il potenziamento del servizio con un’originale iniziativa di comunicazione: dog toilet e sensibilizzazione.

Per ideare una campagna di sensibilizzazione sul tema delle deiezioni canine sono stati ingaggiati i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: dopo una serie di incontri sul linguaggio della pubblicità condotti da esperti dei un’agenzia di comunicazione e una sessione fotografica con tanto di fotografo professionista (Simone di Fotorapidcolor – Busto Arsizio) ed educatore cinofilo (Theodora Biganzoli), i ragazzi hanno sfornato le loro proposte, che sono poi state votate dai cittadini ed ora verranno affisse accanto alle nuove “Dog Toilet” in tre punti “strategici” del territorio comunale.

Le “dog toilet”, dal canto loro, potenziano il servizio dei comuni cestini stradali: consistono in un collaudato sistema completo con distributore di sacchetti e bidoncino per i rifiuti. «Una soluzione – spiega l’amministrazione – che combina funzionalità, qualità e design e che colpisce per la semplicità d’uso, la visibilità (ulteriormente potenziata dall’abbinamento con i messaggi pubblicitari dei ragazzi) e la robustezza».

«Un’azione congiunta su due fronti – dice il sindaco Angelo Bellora – Quello della comunicazione, con le idee sempre fresche e simpatiche dei ragazzi, e quello del servizio: i sacchetti nelle dog toilet infatti sono gratuitamente a disposizione di chi ne ha bisogno»

«L’amministrazione sta mettendo grande impegno sul tema dell’igiene ambientale – aggiunge Vincenzo Proto, vicesindaco e assessore all’ecologia – Dopo le dog toilet posizionate davanti agli edifici scolastici, stiamo attivando anche la sperimentazione della tariffa puntuale per la raccolta differenziata. Ora, la palla passa ai cardanesi: siamo certi della collaborazione di tutti i cittadini per una Cardano più pulita e più bella».