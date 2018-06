Ictus ischemico, un corso per saperne di più

​L​’ictus ischemico​ è una ​patologia ​frequente, ​subdola, che colpisce all’improvviso e che può comportare danni permanenti gravissimi, se non la morte di chi ne è colpito.

Un fattore determinante per salvare sia la vita, sia la qualità della vita di questi pazienti è il tempo: quanto prima il paziente viene soccorso, tanto maggiori saranno le probabilità di trattarlo con successo. Ma non solo: anche la tipologia di trattamento può fare la differenza. Da​ parecchi anni ​l’ASST dei Sette Laghi ha introdotto una nuova metodologia di trattamento dell’ictus ischemico, la cui efficacia è stata ​comprovata ​​da importanti ​studi internazionali, definita trombectomia meccanica, e che consiste nella rimozione meccanica appunto del trombo che si trovi in grossi vasi.

La trombectomia meccanica dell’ictus ischemico si pone come trattamento ​integrativo o talora ​alternativo rispetto al tradizionale approccio farmacologico, offre​ndo ​vantaggi in termini di efficacia e celerità di ripresa. Il trattamento tradizionale dell’ictus ischemico prevede la somministrazione per via endovenosa di un farmaco capace di sciogliere il trombo. La nuova procedura, invece, è di tipo interventistico: essa prevede l’utilizzo di un catetere di tromboaspirazione ​o di uno stent​ che, per via endovascolare, raggiunge​ il trombo collocato in grossi vasi e lo asp​orta​, eliminandolo.

L’ictus ischemico​ dunque è ​​una vera emergenza​ tempo-dipendente che solo una squadra di professionisti in sinergia​ ​d’azione può affrontare con efficacia​.

Il corso “STROKE ISCHEMICO: INCONTRIAMOCI NELLA RETE” ​vuole essere un momento di aggiornamento​ scientifico, culturale​ ​e tecnico per i professionisti che ogni giorno operano su questo fronte​, ​e un’ opportunità di ​confronto e​ ​coinvolgimento ​tra ​realtà ​Aziendali contigue ​(ASST dei Sette Laghi, ​ASST Valle Olona) con l’obiettivo di ​trovare ​possibilità di collaborazione e di costruire insieme una rete​ ​di offerta terapeutica plurispecialistica​ ​all’avanguardia.

Locandina STROKE definitivo